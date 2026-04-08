大谷翔平の活躍に世界中が沸く中、日本のプロ野球も3月27日に開幕した。

【写真】小麦色の美脚を惜しみなく披露していたアイドル時代の里田まい

2025年に巨人へ移籍した田中将大は、4月1日に初登板。粘り強い投球で勝利を収め、チームの白星に貢献した。

妻が日本で仕事復帰した事情

このところ、田中にとって喜ばしい出来事が続いており、

「3月20日には、妻の里田まいさんとの14度目の結婚記念日を迎えました。夫婦それぞれが自身のインスタグラムにツーショット写真を掲載して、祝福し合っていました」（スポーツ紙記者、以下同）

田中の投稿によると、当日にゆっくりお祝いすることは叶わなかったというふたり。というのも、里田はこの日、“13年ぶり”にとあるイベントに参加していたからだ。

「里田さんが登場したのは、ハロー！プロジェクトのアイドルとそのOGをはじめとする、アップフロントグループのタレントが一堂に会するイベントです。

企業や自治体が出展して、環境問題などへの取り組みを考えるというもの。カントリー娘。などのメンバーだった里田さんも、3月20日と21日の2日間にわたってイベントを盛り上げました」

このイベントにしばらく参加していなかった裏には“メジャーリーガー妻”として日本を離れていた時期が長かったことが影響している。

「里田さんは、2014年に田中選手のヤンキース入団に伴い渡米して、夫を支えていました。2021年に田中選手が楽天に復帰して約7年ぶりに帰国したときは、夫を仙台に“単身赴任”させて東京で子育てに専念。当時は、下のお子さんが1歳でしたから、仕事はセーブしていたのでしょう」

一方で、2023年4月には自身のアパレルブランド『THE MINE COLLECTION』を立ち上げた。

久しぶりのイベントではステージへの登壇に加えて、自身のブランドのブースも出展して、精力的にアピール。

「一人ひとりのファンと個別に長時間会話して、プロデュースするバッグの機能性などを説明していました。かなりフランクに話してくれて、テレビで見ていたままの里田さんで、まさに“神対応”でした。

“これからは、ずっと日本にいるんですか？”と聞いたら“そうなの〜!”と答えていました。夫のマー君とともに日本で暮らしていくことを決意しているようですね」（イベントに参加した女性）

やっぱり“カントリー”がいいみたい。