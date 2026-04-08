乳がんを公表した演歌歌手の石原詢子（58）が8日、ブログを更新。3回目となる抗がん剤治療を終えたことを報告し、復帰への思いをつづった。

石原は「無事に3回目の抗がん剤投与が終わりました」と報告。「今日から1週間は副作用との闘いですが、なんとか体調を整えて仕事復帰したいと思います」とつづった。

前夜には精をつけるために友人が豪華料理を作ってくれたといい「お腹いっぱい美味しく頂きました！そのおかげで今日は元気です！！」と石原。「さぁ、今夜から副作用はどんな感じかな？1回目より2回目の方が吐き気はなかったから、3回目はもっと楽になってるかも」と思いをめぐらせ、「明後日は白血球を下げないお薬を注射します。ゴールは少しずつ近づいてる！ガンバ！！」と自らを奮い立たせた。

石原は2月、「昨年の人間ドックを受けた際に『乳がん』が見つかり、手術を行いました」と報告。「術後の経過は良好で私は元気です！」とした上で、「ですが、手術だけの治療で済ますことが出来ず、これから化学療法をはじめとする治療が始まります」と説明していた。3月30日および31日に出演を予定していた福島県でのコンサートは体調不良のためキャンセルし、今月2日にインスタグラムで抗がん剤の副作用に苦しんでいることを明かしていた。