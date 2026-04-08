【紀ノ国屋】春の人気スイーツバッグ登場　4色展開、クッキーやバウム入りでギフトにも

紀ノ国屋は4月10日から、各店舗で春の人気商品「フローラルスイーツバッグ（全4色）」を販売する。価格は各1,890円（税込）。

「フローラルスイーツバッグ」は、小花柄をあしらったコンパクトなバッグに、人気の焼菓子を詰め合わせた商品。バッグのカラーはピンク、グレー、ブルー、パープルの4色を展開する。

【フローラルスイーツバッグ全4色の画像はこちら】

焼菓子の内容は、いちごハートプチフールクッキー（8枚入り）1袋、スペシャル紅茶クッキー（6個入り）1袋、バウムクーヘン（チョコ）1個、マドレーヌ1個。

「フローラルスイーツバッグ」に入っている焼菓子

バッグのサイズは縦約15cm×横約15cm×マチ約6cm、持ち手は約7cm。コスメや携帯の充電器などの小物をすっきり収納でき、バッグインバッグとしても活用できる。

■オンライン限定セットも展開

なお、公式オンラインストアでは、「フローラルスイーツバッグ（全4色）」に飴や保存袋を組み合わせた限定セットを販売している。

〈オンラインストア限定ラインアップ〉

・フローラルスイーツバッグ×キャンディセット（ピンク） 税込2,250円

・フローラルスイーツバッグ×アルミチャック袋セット（グレー） 税込2,200円

・フローラルスイーツバッグ×キャンディセット（ブルー） 税込2,250円

・フローラルスイーツバッグ×アルミチャック袋セット（パープル） 税込2,200円