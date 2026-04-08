奇妙な運命を辿った英国向けデルタ

140年以上の歴史を持つ自動車業界なら、ヒット作を生み出す方程式を熟知していると思われるかもしれない。しかし、周知の通り、消費者の気まぐれな購買心理、限られた予算内での製品開発、歴史の重荷、経営陣の傲慢さなどが重なり、とんでもない失敗作を生み出すこともある。

【画像】イタリアンな雰囲気を纏った上級ハッチバック【クライスラー・デルタを詳しく見る】 全15枚

少なくとも、フィアット・クライスラー・オートモービルズ（FCA）のクライスラー・デルタの開発費は安上がりだった。2011年に英国に上陸したのは、ランチア・デルタ（2008年発売）ではなく、そのバッジエンジニアリング版だった。



クライスラー・デルタ

FCAの当時のトップ、セルジオ・マルキオンネ氏は、ランチアが英国市場から長らく姿を消していたこと、そして英国でのブランド再立ち上げ（計画中止）の一環としてランチア・デルタとイプシロンの右ハンドル仕様が設計されていたことを好機と捉えたのだ。

販売目標は控えめだったが、後述するように、英国の消費者の関心は無いに等しかった。しかし、数字の話は後回しにしよう。

2008年に登場したデルタは、ラリーでの大活躍によって世界的に有名になった初代デルタから数えて3代目にあたる。だが、ラリーで見せた躍動感あふれる走りは、全世代で標準のデルタが持つ、上質で洗練されたキャラクターを完全に覆い隠してしまった。

本家との目立たない「違い」

各世代はいずれもフィアットの人気モデルをベースとしている。ジョルジェット・ジウジアーロが手掛けた初代デルタは、ベースのフィアット・リトモ（英国名：ストラーダ）とは良い意味で一線を画していた。2代目はフィアット・ティーポをベースとし、3代目は2007年発売のフィアット・ブラーボから派生した。

3代目デルタのボディは、ブラーボとはまったく異なるものであり、ホイールベースを100mm延長して室内空間を拡大している。しかし、内装には予算が足りず、センターコンソール、インパネ、ステアリングホイールのスポークにアルミニウム風塗装を施すという工夫で、辛うじて素性を隠しているに過ぎない。



クライスラー・デルタ

ただし、上位のグレードにはかなり豪華なシートが採用されており、後部座席もスライド可能だ。

このような目立たない工夫や、擬似的な電子制御リミテッドスリップディファレンシャル（アンダーステア対策として前輪を個別に制御するもの）だけでは、デルタを大ヒットさせることはできなかった。

全長を100mm短縮し、ドアを2枚減らした、とてつもなくパワフルな四輪駆動のインテグラーレ版を開発していれば、状況は変わったかもしれない。しかし、FCAがこのクルマに対して行った唯一の抜本的な措置は、英国でブランド名を剥奪し、クライスラーを名乗ることだけだった。

1000台未満で販売中止に

確かに、当時のクライスラーが英国向けの新型車を必要としていたことは疑いようがない。しかし、イプシロンやデルタが纏う洗練されたイタリアンスタイルは、角張った顔立ちのクライスラー300Cや、タクシーとして使われるクライスラー・ボイジャーとは異質な組み合わせだった。

クライスラーUKは2011年の発売時、デルタの年間販売目標を2500台としたが、わずか3シーズン後には販売を打ち切り、総販売台数は900台強にとどまった。



クライスラー・デルタ

現在、最も注目すべきは1.4Lのマルチエア・ターボだ。その売りは140psの出力よりも、1750rpmという低回転域から発生する23.5kg-mの太いトルクにあり、雨に濡れて光るカーブを鋭く攻めれば、その擬似電動ディファレンシャルシステムが本領を発揮するだろう。

もし、デルタにダイナミックな楽しさを期待しているなら、残念ながらそれは間違いだ。オーバーステア状態に追い込んだ際にプログラムで抑制する、鈍感化された電子制御ステアリングは高度な技術かもしれないが、それは同時に、走りに冷水を浴びせるようなものだ。

とはいえ、中古車はそれほど高くはない。本稿執筆時点で、筆者が見た中で最も安い個体は1500ポンド（約32万円）だ。個性的なルックスに加え、力強い走り、広い室内空間、イタリアンな内装、そして洗練性を兼ね備えたクルマとしては決して高くない価格だ。風変わりな選択肢ではあるが、その疑念を払拭するだけの魅力はある。