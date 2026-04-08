乗れたらラッキー？ 「リラックマ」コラボタクシーが“都内で4台”の限定運行中
タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」を提供するS.RIDEは、アニメ『リラックマ』（TBSほか／毎週土曜 前9：25）の放送開始を記念し、おととい6日から5月10日までの期間限定で、特別なラッピングを施したコラボタクシー計4台を東京都内（23区、武蔵野・三鷹地区）にて運行している。
【写真】乗れたらラッキー？「リラックマ」コラボタクシーの車両イメージ
期間中は、「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」がそれぞれデザインされた4種類の車両が都内を走行する。同社のタクシーアプリ「S.RIDE」から対象車両の指定配車が可能で、アプリ上の配車画面にはそれぞれのラッピングデザインに合わせた限定アイコンが表示される。
また、後部座席に設置されたタクシーサイネージメディア「GROWTH」では、本作の映像とともに、ナレーションおよび主題歌を担当する幾田りらがナレーション出演するCM動画を期間限定（※4月6日〜12日、5月4日〜10日）で放映する。
【写真】乗れたらラッキー？「リラックマ」コラボタクシーの車両イメージ
期間中は、「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」がそれぞれデザインされた4種類の車両が都内を走行する。同社のタクシーアプリ「S.RIDE」から対象車両の指定配車が可能で、アプリ上の配車画面にはそれぞれのラッピングデザインに合わせた限定アイコンが表示される。
また、後部座席に設置されたタクシーサイネージメディア「GROWTH」では、本作の映像とともに、ナレーションおよび主題歌を担当する幾田りらがナレーション出演するCM動画を期間限定（※4月6日〜12日、5月4日〜10日）で放映する。
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