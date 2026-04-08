柔術大会『キン肉マン杯2026』8月開催決定 ゆでたまご嶋田「キッズから大人まで。白帯から黒帯まで誰でも出場できます」
漫画『キン肉マン杯』とコラボした柔道大会「キン肉マン杯2026」が、8月15日・16日の2日間、東京都・ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）で開催されることが発表された。
【画像】かっけぇ！柔道着を着るキン肉マン 公開された大会ビジュアル
大会の経緯は、『キン肉マン』作者のゆでたまごは、長年にわたり「全国少年少女レスリング選手権」の支援を行ってきたほか、ブータンでの柔道支援活動や、相撲、MMA（UFC）など、さまざまな形で格闘技界をサポートしてきたことでも知られている。
なかでも柔術との関わりは深く、原作担当の嶋田隆司氏が真摯に柔術へ取り組んでいることは広く知られており、過去にも大会への協賛や道着メーカーとのコラボが実現している。
今回の「キン肉マン杯」はASJJFの主催で、キッズから大人まで、また白帯から黒帯まで幅広い選手が参加できる大会となり、ノーギも行われる。参加特典として、2次締め切りまでにエントリーした選手には、大会記念Tシャツが贈られるほか、入賞者にはキン肉マンのデザインが施された特製メダルが授与される。
嶋田氏は公式Xで「【重大発表】8月15日-16日、柔術大会「キン肉マン杯2026」が開催されることが決まりました。場所はひがしんアリーナです。キッズから大人まで。白帯から黒帯まで誰でも出場できます。柔術やっている皆さん、ぜひ参加して大会を盛り上げてください。早期申込みで大会Ｔシャツ（非売品）もプレゼントされるようですよ。私も出場しようかのう」と呼びかけている。
【画像】かっけぇ！柔道着を着るキン肉マン 公開された大会ビジュアル
大会の経緯は、『キン肉マン』作者のゆでたまごは、長年にわたり「全国少年少女レスリング選手権」の支援を行ってきたほか、ブータンでの柔道支援活動や、相撲、MMA（UFC）など、さまざまな形で格闘技界をサポートしてきたことでも知られている。
今回の「キン肉マン杯」はASJJFの主催で、キッズから大人まで、また白帯から黒帯まで幅広い選手が参加できる大会となり、ノーギも行われる。参加特典として、2次締め切りまでにエントリーした選手には、大会記念Tシャツが贈られるほか、入賞者にはキン肉マンのデザインが施された特製メダルが授与される。
嶋田氏は公式Xで「【重大発表】8月15日-16日、柔術大会「キン肉マン杯2026」が開催されることが決まりました。場所はひがしんアリーナです。キッズから大人まで。白帯から黒帯まで誰でも出場できます。柔術やっている皆さん、ぜひ参加して大会を盛り上げてください。早期申込みで大会Ｔシャツ（非売品）もプレゼントされるようですよ。私も出場しようかのう」と呼びかけている。