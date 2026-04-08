子育てにおいて、心強い存在である一方、ネガティブなイメージを持たれることもある「ママ友」。株式会社AZWAY（東京都豊島区）が実施した「ママ友（保護者同士）の付き合い」に関する調査によると、4人に3人が「ママ友付き合いにストレスを感じたことがある」と回答したことがわかりました。では、最もストレスを感じやすいのはどのような場面なのでしょうか。



【調査結果を見る】ママ友の付き合いで「ストレスを感じやすい場面」は？

調査は、子どもを持つ全国の10〜60代以上の男女300人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



まず、「ママ友（保護者同士）の付き合いでストレスを感じた経験」について聞いたところ、4人に1人が「ない」（25.0％）と回答した一方、「1〜2回」（50.0％）、「月に1回程度」（12.7％）、「ほぼ毎回」（8.0％）、「週に1回程度」（4.3％）など、多くの保護者にとってママ友付き合いが心理的な負担になっている実態が示されました。



また、「ストレスを感じやすい場面」としては、「園・学校行事（参観日、運動会、発表会など）」（32.0％）、「PTA・役員・係の活動」（29.7％）といった、断りにくい・抜けにくい場面でストレス化しやすい傾向が出たほか、「グループLINE／連絡網でのやりとり」（27.3％）という回答も挙げられ、「返信スピードや既読・未読が気になり、気疲れする」などのコメントが寄せられました。



さらに、「実際に遭遇したこと（困ったこと）」を聞いたところ、「陰口や噂話に巻き込まれた」（23.0％）、「派閥／グループがある」「距離感が近すぎる」（いずれも22.0％）、「自慢やマウントを取られた」（17.0％）が上位に挙げられました。



一方、「自身が無意識にやってしまいがちなこと」としては、「距離感が近すぎた」（23.0％）、「話題選びに失敗した（プライベートを聞きすぎた等）」（22.0％）、「LINEの返信が遅れがち」（21.3％）、「誘いを断れず、無理をした」（20.3％）といった距離の取り方やコミュニケーションの癖に関する項目が上位になりました。



最後に、ママ友付き合いにかかる「ひと月あたりの交際費」を聞いたところ、「1000〜2999円」（30.0％）、「1〜999円」（17.0％）、「3000〜5999円」（11.7％）など、8割超が月3000円未満に収めている一方で、「1万円以上」（3.3％）という人も一定数見られ、回数や断りにくさが重なると、心理的にも経済的にも負担になりやすい可能性がうかがえました。



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【出典】

▽株式会社AZWAY／【ママ友にストレスを感じている人は何％?】300人アンケ―ト調査