ランクル300が買えるようになった？その背景とは

2021年8月、トヨタは「ランドクルーザー300」を発売しました。

先代である200系の後を継いで登場したランドクルーザー300は、シリーズにおけるフラッグシップモデルという位置づけです。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ最新型「ランドクルーザー”300”」を画像で見る（88枚）

全長4985mm×全幅1980mm×全高1925mmという圧巻のボディに高級感のある内外装を備え、そして圧倒的な悪路走破性能をもった1台ということもあり、ランドクルーザー300は発売直後から大きな注目を集めました。

しかし、生産能力を大きく超えるオーダーがあったことや、コロナ禍によるサプライチェーンの混乱などが重なり、ランドクルーザー300は発売後ほどなくして受注停止となってしまいました。

そこから5年近くが経過した現在も、ランドクルーザー300の受注は再開されておらず、もっとも入手困難なモデルのひとつとなっています。

一方、2026年3月下旬ごろから、そうした状況に変化が見られつつあるようです。

首都圏にあるトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「長らく受注を停止していたランドクルーザー300ですが、最近では順調にバックオーダーが解消しつつあります。

また、数はそれほど多くはないものの、生産枠に空きも見られるようになってきました。

そのため、『ランドクルーザー250』をご検討中のお客様などに対して『ランドクルーザー300はいかがですか？』とご案内するケースもあります。

ただ、すべてのグレードでご案内ができるわけではなく、ディーゼル車の『ZX』か『GRスポーツ』かつ、ボディカラーも『ブラック』や『ホワイトパールクリスタルシャイン』などが中心となります。

ガソリン車については、これまで同様にまったく枠がありません。

一方、納期については2026年8月ごろを予定しており、以前の超長納期を考えるとかなり短縮されています。

まだまだ正常化にはほど遠いのは事実ですが、それでも以前に比べるとかなり改善していると思います」

「中東向け減産」は無関係？「秋の一部改良」がポイントに

では、なぜここにきてランドクルーザー300の生産枠に空きが見られるようになったのでしょうか。

前出のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「インターネット上では、『トヨタが中東向けのランドクルーザー300を減産したことで、その分が国内に回ってきたのではないか」という考察も見られますが、それはありません。

中東向けのランドクルーザー300は、左ハンドル仕様であるため、この短期間で国内仕様に転換することは不可能です。

生産枠に空きが出るようになったのは、キャンセルをされるお客様が散見されるようになったことにあります。

キャンセルの理由はお客様によってさまざまですが、最近ではランドクルーザー300の中古車相場が落ち着いてきたことで、いわゆる『転売』を考えていた方が生産枠を手放すケースもありそうです。

また、ランドクルーザー300は2026年秋をめどに一部改良がおこなわれる予定となっており、そのタイミングでハイブリッド車も追加されると言われています。

そのため、より新しいモデルを求める一部のお客様が、現行モデルの生産枠をキャンセルし、一部改良モデルもしくはハイブリッド車へとシフトしているのかもしれません」

ちなみに、中東などで先行投入されているランドクルーザー300のハイブリッド仕様車のパワートレインは、通常のガソリンモデル同様の3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジン×10速ATに、クラッチ付きモータージェネレーター（MG）とバッテリーを組み合わせるパラレルハイブリッドを搭載。

ガソリンエンジンにモータージェネレーターを併用することで、モーターの高トルクと30km／h以下で電気のみの走行を実現。最高出力457PS・最大トルク790Nmをもたらし、ランドクルーザー史上もっともパワフルなモデルだといいます。

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前出のトヨタ販売店担当者は、一部改良の内容について「現時点では不透明な部分も多いのですが」と前置きしつつ、次のように続けます。

「既存のガソリン車／ディーゼル車に関しては、ボディカラーや装備の見直しといった軽微な変更にとどまる見込みで、ハイブリッド車の追加が最大のトピックになると思います。

そういう意味では、ディーゼル車をご希望のお客様は、現行モデルの空き枠をねらってみるのもよいかもしれません」