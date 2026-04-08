◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手が7回途中1失点の好投を見せ、今季2勝目。試合後、自身の登板を振り返りました。

この日山本投手は、昨季ワールドシリーズを戦ったブルージェイズを相手に先発登板。メジャー挑戦1年目の岡本和真選手とメジャー初対戦となりました。

山本と投手は初回を3者連続三振。岡本選手との対戦では、2回の第1打席でセカンドフライ、5回の2打席ではレフトフライに打ち取ります。

しかし7回、3度目の対戦では、1ボール2ストライクからの4球目をアウトコースに決め見逃し三振を奪ったかに見えましたが、岡本選手はABSチャレンジを要求し、判定が覆りボール。その後、外角の速球を鋭く弾かれ、センターの頭を越えるツーベースヒットとなりました。

山本投手はこの対戦について「先頭だったので何とか絶対に打ち取りたいと思っていたのですが、カウントが悪くなってしまって、最後はうまく打たれました」とコメント。

ボール判定になったABSチャレンジについては「確かに良いところではありましたけど、ギリギリのところでしたね」と振り返りつつ、この日の3度の対戦について「メジャーの試合で対戦できるのはすごくうれしく思いますし、なんとかストライクゾーンに投げていけたので良かったです」とメジャーでの日本人対決を楽しむ姿勢も示しました。

7回はノーアウト1塁3塁を作り投手交代。2番手のベシア投手がその後のピンチを抑えましたが、「セット(ポジション)に入ってからがもう少しなところがあるなと感じました。そこは一つ課題ではあります。先頭を出してしまいベシアに助けられました」とチームメートに感謝しました。