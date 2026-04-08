“日本一美しい女子大生”準GP田口心晴さん「容姿や体型に悩んできた」中学時代から15キロ減量 ストイックな美の秘訣とは【ミスオブミス2026】
【モデルプレス＝2026/04/08】全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」（Zepp Shinjuku／3月27日開催）にて、慶應義塾大学・法学部1年の田口心晴（たぐち・こはる）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは表彰式後の田口さんに直撃し、受賞の心境や将来の夢への思いなどを聞いた。
【写真】“日本一美しい女子大生”準グランプリ、素肌輝く純白ワンピ姿
― 受賞の感想をお聞かせください。
応援してくださった皆様がいなければ絶対に取ることのできなかった賞なので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました！
― 今回コンテストに出場されたきっかけを教えてください。
アナウンサーという夢のため、SNSや配信を通して自分の表現力を磨きたいと思い、出場を決めました。
― ミスコン以外にオーディションやコンテスト経験はありますか？
ないです。今回のコンテストが初めてでした。
― 新たな挑戦だったと思いますが、不安はありましたか？
SNSの配信も初めてだったので、最初はどうやったら応援してもらえるのかわからず、すごく不安でした。続けていくうちに、私の頑張りを認めて応援してくださる方が増え、それがとても励みになっていました。
― コンテスト期間中大変だったことはありますか？
夜遅くまでやっていた配信が大変でした。私は元々朝型だったので生活習慣が崩れてしまい、とても大変でした。
― 参考にしていた方はいらっしゃいますか？
「ミス慶應コンテスト2023」グランプリの野口結夢さんです。私と同じく1年生で大学のミスコン、「ミスオブミス」に出場されていて、すごく努力家なところを尊敬しています。
― コンテスト期間中に美容で意識したことや、スタイルキープのために頑張ったことがあれば教えてください。
グルテンフリーの生活と、飲み物を水かお茶だけにしていました。あと、食生活はサラダ中心で心掛けていました。
― ストイックな食生活ですね！
もともと中学時代から体型に悩みがあったので、今でも色んな方法を試行錯誤しています。中学時代からは15キロ以上落としたと思います。極端に食べないわけではなく、サラダ中心にしていたので健康的に痩せられたのかなと感じています。
― 憧れの芸能人はいらっしゃいますか？
齊藤なぎささんです。元々友達が応援していたことをきっかけで見るようになり、インタビューやSNSで体型維持のためにストイックに努力されていることを知って、私自身も頑張るモチベーションになっていました。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は中学生の頃から容姿や体型に悩んできて、ミスコンや表舞台などで輝く方々を見るたびにとても苦しい気持ちになっていました。ですが、逆にそういう方々を見て自分も頑張ろうという気持ちに変わっていったので、私の原動力は夢や目標の存在だったと感じています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
努力を惜しまないことが大切だと思っています。夢を諦めた後悔は一生残ってしまうかもしれないので、諦めずに夢を追いかけることが大切なことだと思います。
― 将来はどのような活動をしていきたいと考えていますか？
将来はアナウンサーを目指しています。言葉の使い方1つで伝え方が大きく変わると思っていて、情報や人の思いを正確に届けられる存在になりたいと思っています。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
大学・学部・学年：慶應義塾大学 法学部 1年（※26年3月インタビュー時点）
出身地：静岡県
趣味：ファッション
特技：早起き、ルービックキューブ
将来の夢：アナウンサー
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能な、ミスキャンパスの日本一を決める全国大会。今年度は関西学院大学・社会学部3年の田中葵（たなか・あおい）さんがグランプリを受賞。田口さんのほか、成蹊大学・法学部政治学科2年の本田沙夢利（ほんだ・さゆり）さんが準グランプリ、立命館大学・産業社会学部1年の江川萌奈（えがわ・もな）さんがモデルプレス賞を受賞した。
過去出身者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福田萌（タレント）、山形純菜（TBSアナウンサー）、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）、山賀琴子（モデル） 、海老原優香（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、黒口なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神谷明采（タレント）等がいる。
【Not Sponsored 記事】
◆田口心晴さん、受賞に感謝
― 受賞の感想をお聞かせください。
応援してくださった皆様がいなければ絶対に取ることのできなかった賞なので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました！
― 今回コンテストに出場されたきっかけを教えてください。
アナウンサーという夢のため、SNSや配信を通して自分の表現力を磨きたいと思い、出場を決めました。
― ミスコン以外にオーディションやコンテスト経験はありますか？
ないです。今回のコンテストが初めてでした。
― 新たな挑戦だったと思いますが、不安はありましたか？
SNSの配信も初めてだったので、最初はどうやったら応援してもらえるのかわからず、すごく不安でした。続けていくうちに、私の頑張りを認めて応援してくださる方が増え、それがとても励みになっていました。
― コンテスト期間中大変だったことはありますか？
夜遅くまでやっていた配信が大変でした。私は元々朝型だったので生活習慣が崩れてしまい、とても大変でした。
― 参考にしていた方はいらっしゃいますか？
「ミス慶應コンテスト2023」グランプリの野口結夢さんです。私と同じく1年生で大学のミスコン、「ミスオブミス」に出場されていて、すごく努力家なところを尊敬しています。
◆田口心晴さん、スタイルキープの秘密は？
― コンテスト期間中に美容で意識したことや、スタイルキープのために頑張ったことがあれば教えてください。
グルテンフリーの生活と、飲み物を水かお茶だけにしていました。あと、食生活はサラダ中心で心掛けていました。
― ストイックな食生活ですね！
もともと中学時代から体型に悩みがあったので、今でも色んな方法を試行錯誤しています。中学時代からは15キロ以上落としたと思います。極端に食べないわけではなく、サラダ中心にしていたので健康的に痩せられたのかなと感じています。
― 憧れの芸能人はいらっしゃいますか？
齊藤なぎささんです。元々友達が応援していたことをきっかけで見るようになり、インタビューやSNSで体型維持のためにストイックに努力されていることを知って、私自身も頑張るモチベーションになっていました。
◆田口心晴さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
私は中学生の頃から容姿や体型に悩んできて、ミスコンや表舞台などで輝く方々を見るたびにとても苦しい気持ちになっていました。ですが、逆にそういう方々を見て自分も頑張ろうという気持ちに変わっていったので、私の原動力は夢や目標の存在だったと感じています。
◆田口心晴さんの夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
努力を惜しまないことが大切だと思っています。夢を諦めた後悔は一生残ってしまうかもしれないので、諦めずに夢を追いかけることが大切なことだと思います。
― 将来はどのような活動をしていきたいと考えていますか？
将来はアナウンサーを目指しています。言葉の使い方1つで伝え方が大きく変わると思っていて、情報や人の思いを正確に届けられる存在になりたいと思っています。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆田口心晴（たぐち・こはる）さんプロフィール
大学・学部・学年：慶應義塾大学 法学部 1年（※26年3月インタビュー時点）
出身地：静岡県
趣味：ファッション
特技：早起き、ルービックキューブ
将来の夢：アナウンサー
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」とは？
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能な、ミスキャンパスの日本一を決める全国大会。今年度は関西学院大学・社会学部3年の田中葵（たなか・あおい）さんがグランプリを受賞。田口さんのほか、成蹊大学・法学部政治学科2年の本田沙夢利（ほんだ・さゆり）さんが準グランプリ、立命館大学・産業社会学部1年の江川萌奈（えがわ・もな）さんがモデルプレス賞を受賞した。
過去出身者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福田萌（タレント）、山形純菜（TBSアナウンサー）、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）、山賀琴子（モデル） 、海老原優香（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、黒口なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神谷明采（タレント）等がいる。
【Not Sponsored 記事】