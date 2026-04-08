“日本一のイケメン大学生”準GP上平恵太さんが抱えていた「最大のコンプレックス」とは 活力にして挑んだコンテスト期間【ミスターオブミスター2026】
【モデルプレス＝2026/04/08】全国のミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」（Zepp Shinjuku／3月27日開催）にて、長崎大学・教育学部特別支援教育コース4年の上平恵太（かみひら・けいた）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは表彰式後の上平さんに直撃し、受賞の心境や将来の夢への思いなどを聞いた。
【写真】“日本一のイケメン大学生”準グラ、スーツ姿できめる
― 受賞の感想をお聞かせください。
夢かと思うくらい本当にうれしいです。地方国立の僕がここまで来られたのは皆様のおかげですし、僕だけの力では決してなかったので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。
― コンテストに出場したきっかけは？
昨年グランプリの太田侑吾さんがグランプリを取ったニュースを見て、憧れて出場を決めました。
― ミスコン以外にオーディションやコンテスト経験はありますか？
「ミスター・ジャパン長崎大会」というコンテストに出場したことがあります。そのときは惨敗だったので悔しさもあり、今回はより頑張りたいと思っていました。
― コンテスト期間中大変だったことはありますか？
配信活動がとても大変でした。地方国立で元々応援していただける方が少ない中、一からファンの方やリスナーさんを集めるのが本当に難しかったです。配信も1日8時間くらいやっていたので、それが最後に報われてよかったです。
― そこまで努力できたのは、なにか理由があったのですか？
周りからの応援ももちろんですが、自分の中のコンプレックスが一番大きかったと思います。自分に自信がなかった中で、何かを成し遂げたいという思いが強かったので、それが活力になったのかなと思います。
― コンプレックスというのは？
今までの人生で楽しいと思った経験や、心の底から笑えたことがあまりなくて、それが最大のコンプレックスでした。高校ではご飯も美味しいと思わなかったですし、楽しいことをしても心の底から楽しめないことが多かったので、今までの青春を取り戻すことが自分の糧になっていたのだと思います。今回初めて心から楽しめたので、よかったです。
― コンテスト期間中に美容で意識したことや、スタイルキープのために頑張ったことがあれば教えてください。
食生活に関しては、大学の食堂のご飯が栄養バランスがよく取れてコスパも良かったので、積極的に使うようにしていました。野菜、ビタミン、発酵食品、タンパク質をバランスよく取るよう意識しました。メイクに関しては、他大学のファイナリストの方がメイクに詳しかったので、自分の知らなかった世界を教えていただき少し垢抜けたなと思えるようになりました。
― メイクではどんなことを心掛けていましたか？
肌が綺麗に見えるように、コンシーラーを使うようにしていました。
― 憧れの芸能人はいらっしゃいますか？
中島健人さんと三浦春馬さんです。中島さんは、美容を意識したときに真っ先にかっこいいと思った方で、内面からもかっこよさがにじみ出ていて、いつか共演するのが夢です。三浦さんも見た目がかっこいいだけでなく、性格も素晴らしい方なので、僕のロールモデルです。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
これまで多くの壁にぶつかってきましたが、一番は自分の可能性を見出し信じ続けることだと思います。人それぞれ個性があって、持って生まれたものが違う中で、自分の長所を見つけて磨いていければ、誰かに認めてもらえる日がくると信じています。諦めないこと、自分の可能性を信じ続けることが大切だと思います。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自己分析をすることが大事だと思っています。短所を長所に変えていかないといけないですし、長所をもっと生かさないといけないと思うので。自分の向いていることや、やりたいことを見つけるためにも、自己分析をすることが大切です。
― 最後に、今後の進路について教えていただきたいです。
大学院に進学します。常に挑戦し続けて、大学院在学中はインフルエンサーとして活動できればと思っています。そのあとは芸能界に少しずつ挑戦して、本当に向いていることや、やりたいことを見つけていければいいなと。教員採用試験を合格しているので、自分のやりたいことや可能性を見出せなくなったら学校の先生になる予定です。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
大学・学部・学年：長崎大学 教育学部特別支援教育コース 4年（※26年3月インタビュー時点）
出身地：愛知県
趣味：美容、ファッション、スポーツ観戦
特技：バレーボール
将来の夢：誰かの人生に影響を与えるインフルエンサー
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能な、日本一のミスターキャンパスを決める全国大会。今年度は青山学院大学・総合文化政策学部 総合文化政策学科2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さんがグランプリを受賞。上平さんのほか、立教大学 経済学部経済学科2年の中村匠吾（なかむら・しょうご）さんが準グランプリ、日本大学 法学部4年の水澤諒哉（みずさわ・りょうや）さんがモデルプレス賞を受賞した。
過去出身者には、副島和樹（俳優）、田淵累生（声優）、早瀬圭人（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、山崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔馬（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習生）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
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◆上平恵太さん、悔しさからコンテストに再挑戦
― 受賞の感想をお聞かせください。
夢かと思うくらい本当にうれしいです。地方国立の僕がここまで来られたのは皆様のおかげですし、僕だけの力では決してなかったので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。
― コンテストに出場したきっかけは？
昨年グランプリの太田侑吾さんがグランプリを取ったニュースを見て、憧れて出場を決めました。
― ミスコン以外にオーディションやコンテスト経験はありますか？
「ミスター・ジャパン長崎大会」というコンテストに出場したことがあります。そのときは惨敗だったので悔しさもあり、今回はより頑張りたいと思っていました。
◆上平恵太さん、コンプレックスを糧に
― コンテスト期間中大変だったことはありますか？
配信活動がとても大変でした。地方国立で元々応援していただける方が少ない中、一からファンの方やリスナーさんを集めるのが本当に難しかったです。配信も1日8時間くらいやっていたので、それが最後に報われてよかったです。
― そこまで努力できたのは、なにか理由があったのですか？
周りからの応援ももちろんですが、自分の中のコンプレックスが一番大きかったと思います。自分に自信がなかった中で、何かを成し遂げたいという思いが強かったので、それが活力になったのかなと思います。
― コンプレックスというのは？
今までの人生で楽しいと思った経験や、心の底から笑えたことがあまりなくて、それが最大のコンプレックスでした。高校ではご飯も美味しいと思わなかったですし、楽しいことをしても心の底から楽しめないことが多かったので、今までの青春を取り戻すことが自分の糧になっていたのだと思います。今回初めて心から楽しめたので、よかったです。
◆上平恵太さん、憧れは中島健人と三浦春馬さん
― コンテスト期間中に美容で意識したことや、スタイルキープのために頑張ったことがあれば教えてください。
食生活に関しては、大学の食堂のご飯が栄養バランスがよく取れてコスパも良かったので、積極的に使うようにしていました。野菜、ビタミン、発酵食品、タンパク質をバランスよく取るよう意識しました。メイクに関しては、他大学のファイナリストの方がメイクに詳しかったので、自分の知らなかった世界を教えていただき少し垢抜けたなと思えるようになりました。
― メイクではどんなことを心掛けていましたか？
肌が綺麗に見えるように、コンシーラーを使うようにしていました。
― 憧れの芸能人はいらっしゃいますか？
中島健人さんと三浦春馬さんです。中島さんは、美容を意識したときに真っ先にかっこいいと思った方で、内面からもかっこよさがにじみ出ていて、いつか共演するのが夢です。三浦さんも見た目がかっこいいだけでなく、性格も素晴らしい方なので、僕のロールモデルです。
◆上平恵太さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
これまで多くの壁にぶつかってきましたが、一番は自分の可能性を見出し信じ続けることだと思います。人それぞれ個性があって、持って生まれたものが違う中で、自分の長所を見つけて磨いていければ、誰かに認めてもらえる日がくると信じています。諦めないこと、自分の可能性を信じ続けることが大切だと思います。
◆上平恵太さんの夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。そういった読者に向けて、「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自己分析をすることが大事だと思っています。短所を長所に変えていかないといけないですし、長所をもっと生かさないといけないと思うので。自分の向いていることや、やりたいことを見つけるためにも、自己分析をすることが大切です。
― 最後に、今後の進路について教えていただきたいです。
大学院に進学します。常に挑戦し続けて、大学院在学中はインフルエンサーとして活動できればと思っています。そのあとは芸能界に少しずつ挑戦して、本当に向いていることや、やりたいことを見つけていければいいなと。教員採用試験を合格しているので、自分のやりたいことや可能性を見出せなくなったら学校の先生になる予定です。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆上平恵太（かみひら・けいた）さんプロフィール
大学・学部・学年：長崎大学 教育学部特別支援教育コース 4年（※26年3月インタビュー時点）
出身地：愛知県
趣味：美容、ファッション、スポーツ観戦
特技：バレーボール
将来の夢：誰かの人生に影響を与えるインフルエンサー
◆「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」とは？
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスターキャンパスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能な、日本一のミスターキャンパスを決める全国大会。今年度は青山学院大学・総合文化政策学部 総合文化政策学科2年の隈部飛鵬（くまべ・たかとも）さんがグランプリを受賞。上平さんのほか、立教大学 経済学部経済学科2年の中村匠吾（なかむら・しょうご）さんが準グランプリ、日本大学 法学部4年の水澤諒哉（みずさわ・りょうや）さんがモデルプレス賞を受賞した。
過去出身者には、副島和樹（俳優）、田淵累生（声優）、早瀬圭人（タレント、俳優）、草地稜之（「円神-エンジン-」メンバー）、山崎貴史（俳優）、新納直（タレント）、吉田翔馬（「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」練習生）、高尾省吾（※「高」は正式には「はしごだか」／俳優、モデル）等がいる。
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