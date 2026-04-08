九州電力が川内原発内に使用済み核燃料を一時保管する「乾式貯蔵施設」の建設を計画していることについて、計画に反対する市民団体が8日、独自のアンケートをもとに、県と九電に住民説明会の実施を求めました。

住民説明会の実施を求めたのは、市民団体「川内原発の乾式貯蔵を考える会」です。

「川内原発が使用済み核燃料の最終処分場になりかねない」

九州電力は、使用済み核燃料を保管する「乾式貯蔵施設」の建設を川内原発の敷地内に計画し、2029年度の運用開始を目指しています。

一定期間保管した後は、青森県で建設が進む再処理工場に搬出する方針ですが、工場の完成が度々延期されているため、市民団体は「川内原発が使用済み核燃料の最終処分場になりかねない」と主張しています。

92%が「住民説明会を実施すべき」と回答

こうした中、市民団体は県民1153人にアンケートを実施し、その結果、92%が「住民説明会を実施すべき」と答えたとしています。

そして8日、県と九州電力に対し、全県民を対象にした説明会の実施を申し入れました。

県は「国の原子力規制委員会が情報発信・説明に努めてほしい」

（川内原発の乾式貯蔵を考える会 向原祥隆代表）「六ヶ所村（青森の再処理工場）が正式稼働するまでは認めず、その前に県民に説明会を開催してほしい。今回のアンケート結果でも明らか」

県は「国の原子力規制委員会が情報発信・説明に努めてほしい」とし、九州電力は「経営層を含めて全社に共有する」としています。

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