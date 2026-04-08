お笑いタレントのもう中学生と結婚した女優でモデルの恵理が、故郷の長野県上田市で花見を楽しむ様子をアップした。

８日までに自身のインスタグラムを更新し「昼は母と、夜は友達とお花見に行ってきました」という。「この時期の上田城跡公園は優しい春の色に包まれていて大好きです」とお気に入りの公園のようだ。

「でもやっぱり食べることに夢中になり…昼も夜も、花より芋でした。笑（昼じゃがバター、夜さつまいもスティック！ｗ)」と屋台グルメも満喫。「＃上田城千本桜祭り ＃上田城跡公園 ＃上田市 ＃長野県 ＃お花見」とハッシュタグをつけた。

恵理はドリンクを片手に、満開の桜の木をバックに記念撮影。フォロワーは「素敵な写真」「かわいいメガネしてますね」の声を寄せた。

夫のもう中学生は３月２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」で結婚を電撃発表。番組内ではお相手を「えりさん」とだけ報告していたが、同郷の長野県出身の恵理であることが分かった。２人は翌３月２６日の信越放送のローカルワイド番組「ずくだせテレビ」（月〜金曜・後１時５５分）に出演し、結婚を生報告した。