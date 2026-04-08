春野菜の保存・調理ワザが人気！3月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は？【月間ランキングTOP5】

春野菜の保存・調理ワザが人気！3月に最も読まれた「裏ワザ」の記事は？

クックパッドニュースでは裏ワザにまつわる、さまざまなお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年3月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！春野菜の保存方法や、ちょっとした工夫で調理時間を短縮するテクニックが人気を集めました。

5位にランクインしたのは、お店みたいなふわふわ千切りキャベツを作るワザをご紹介した記事でした。家で作るとゴワゴワと固くなってしまう千切りキャベツも、ちょっとしたコツで仕上がりに差が出ます。角をせめていく、スライサーを使う、丸めるなど、試行錯誤の末に編み出された方法を掲載しています。



第4位：包丁・まな板不要、ウインナーに切り込みを入れる簡単ワザ

あるものを使えば、包丁やまな板を使わずにウインナーに切り込みが入れられます。実際に試した方からは「包丁だと切り落としがちだけど、これならささっと切れて良い」「包丁で切った時よりも開きがキレイ」と絶賛の声が続々。洗い物をできるだけ増やしたくない朝に大活躍します。



第3位：力を使わずラクラク粉々、固形スープの素を粉にする裏ワザ

3位は、固形スープの素がなかなか溶けないお悩みを解決する粉砕ワザをご紹介した記事でした。レンジや包丁であっという間に粉末に。ラップやキッチンペーパーを使えば、粉末になったコンソメも周囲に飛び散らず、キッチンやお皿が汚れることもありません。ゆっくり溶けるのを待ち切れない時に覚えておきたいワザばかりです。



第2位：麺がもちもちに、焼きそばを200%おいしくする方法

市販の焼きそばが驚きのおいしさに仕上がる3つのポイントを掲載。麺は炒める前にレンチン、具を先に炒める、少しの醤油で香りをプラスなど、細部までこだわって作ると仕上がりは歴然の差。麺はもちもち、香ばしいかおりが食欲そそる究極のやきそばが作れます。



第1位：傷みやすい新玉ねぎ、こう保存するのが正解

3月の裏ワザ記事で最も読まれたのは、水分が多くて傷みやすい新玉ねぎをおいしく保存する方法をご紹介した記事でした。冷蔵庫や冷凍庫で保存する際は、しっかりとラップやビニール袋で包むのがポイント。冷凍保存するときは用途別に切っておくと便利です。これらの保存ワザを活用して、旬の新玉ねぎをたっぷり楽しみましょう。







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