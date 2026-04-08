阪急電鉄グループの公益財団法人「阪急文化財団」が運営する「逸翁（いつおう）美術館」（大阪・池田市）は８日、企画展「ＫＡＢＵＫＩ 悪役づくし」を７月４日から開催すると発表した。

同館は、現在の阪急阪神東宝グループの創業者である小林一三氏の雅号「逸翁」を冠し、１９５７年に開館（２００９年に現在地に移転）。逸翁が収集した５５００件の美術工芸品や約２万２０００枚の役者絵などの歌舞伎関連資料などをもとに、年数回の企画展を開催している。

同館は「歌舞伎の役柄で『敵役（かたきやく）』とは悪役のこと。その敵役にはさまざまな種類があります。『実悪（じつあく）』とは、文字通り実に悪い役。公家など高貴な身分の『公家悪（くげあく）』。ゾクッとするような美しさで色気があるのは『色悪（いろあく）』。国を乗っ取るほどの大悪人は『国崩し』。中には笑いを取る『ちゃり敵（がたき）』もいます。

悪役たちを並べてみると、舞台に登場しただけで一目で『ワル』とわかる扮装（ふんそう）の特徴も見えてきます。一見ワルそうなのに、ストーリーが進むと、性根は情の深い善人だったという役との違いも探してみましょう。ヒーローに敵対する脇役だけでなく、主役にもなる悪役たち。残虐、冷酷、無情と根っからの悪人なのになぜか惹きつけられる魅力に注目！」とＰＲしている。

関連イベントとして、早大文学学術院教授で、映画「国宝」の時代考証や原作の監修も担当した児玉竜一氏による講演会（７月１１日）や、担当学芸員による鑑賞教室を開催するほか、館内にある椅子式の茶室「即心庵（そくしんあん）」では呈茶を実施する。

【開催期間】７月４日〜８月３０日

【休館日】毎週月曜。ただし７月２０日は開館。７月２１日休館

【開館時間】午前１０時〜午後５時（入館は午後４時３０分まで）

【会場】逸翁美術館（阪急池田駅下車徒歩１０分）

【観覧料】一般：７００円（各種割引・団体：５００円）学生（高校生以上）：５００円（同上：４００円）中学生以下：無料