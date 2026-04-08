【CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES】 4月22日 発売 価格：3,850円

【拡大画像へ】

宝島社は、「KAWAII LAB.」発の7人組女性アイドルグループ「CANDY TUNE」結成3周年を記念した初の写真集を4月22日に発売する。価格は3,850円。

今回、写真集のタイトルと表紙写真が発表された。タイトルは「CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES（シュガー アンド ヒューズ）」に決定した。

【CANDY TUNEからのコメント】

CANDY TUNEとして写真集を発売させていただけることをとても嬉しく思います！ タイでの撮影は、開放感のある景色や空気のなかで、普段とはまた違った表情をたくさん引き出していただけた特別な時間でした♡ いつもとは違う雰囲気の私たちを楽しんでいただけると思うので、作品を通して新しい魅力を感じてもらえたら嬉しいです!!

各種書店特典やイベント開催日が判明

店舗特典

期間中に紀伊國屋書店で「CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES」を店頭で購入すると、CANDY TUNEのメッセージがプリントされた特別レシートが付いてくる。

※予告なく変更・終了する場合があります

※対象店舗をご確認のうえご来店ください

※レシート印字未対応の店舗がありますので、ご注意ください

※地域により発売日が異なります。最速地域で、店頭に到着する日付となっています。発売前のご予約、入荷状況等は、ご希望の実施店舗にお問い合わせください

※ウェブストア、店頭在庫配送サービスでのご購入、電子書籍はレシート発行対象外です

ネット書店特典

イベント日程

店舗 特典 Amazon サイン入りチェキ風シール（35名様） 楽天ブックス（ラッキードロー） アタリ：サイン入りトレカ（70名様） ハズレ：集合ポストカード セブンネットショッピング 折り目なしポスターB2サイズ（全員プレゼント）

HMV&BOOKS SHIBUYA

開催日：5月8日

□詳細・申し込みページ

三省堂書店名古屋本店

開催日：5月9日

□詳細・申し込みページ

梅田 蔦屋書店

開催日：5月10日

□詳細・申し込みページ