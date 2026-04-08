キャンドゥの２６年２月期業績は営業利益が計画上振れで着地 キャンドゥの２６年２月期業績は営業利益が計画上振れで着地

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キャンドゥ<2698.T>がこの日の取引終了後に、集計中の２６年２月期連結業績について、営業利益が従来予想の１０億８０００万円から１５億３０００万円（前の期比８０．２％増）へ、最終利益が１億円から４億４０００万円（前の期１億６３００万円の赤字）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。



売上高は９１８億円から８７０億５０００万円（同４．４％増）へ下振れた。節約志向の高まりから１００円商品が好調に推移し、前期では増収となったものの、計画外の退店の影響から計画は下振れた。また、原価高騰の影響から売上総利益も想定を下回ったものの、店舗のセルフレジ導入や人時コントロールによる人件費の抑制など各種コストの削減に努めたことで、営業利益以下の利益は計画を上振れた。



出所：MINKABU PRESS