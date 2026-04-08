エレコムが、半固体リチウムイオン電池を採用したケーブル一体型モバイルバッテリーを4月上旬より順次発売することが発表された。

【画像あり】ケーブル一体型のデザイン半固体電池などの安全設計

本製品は、エレコムが3月に発売した半固体リチウムイオン電池搭載モバイルバッテリーの第2弾にあたる。USB Type-Cケーブルが本体に直接付属した一体型モデルで、充電ケーブルを別途持ち運ぶ必要がない。ケーブルはナイロンメッシュ素材で表面が傷つきにくく、ポートに挿した状態で持ち運べるため、バッグやポーチの中でかさばりにくい設計となっている。

半固体電池は、従来の液体電解質をゲル状に変更した電池だ。可燃性成分の揮発が抑えられ、ガスが放出されにくくなることで安全性が向上している。電解質以外の素材にも安全性の高い素材や加工が施されている。

サイクル寿命は約2,000回で、従来のリチウムイオン電池（液体電解質）の約500回に対して約4倍。放電温度範囲も-15℃～45℃と、従来の一般的なモバイルバッテリー（0℃～40℃）より幅広い環境に対応する。なお、防水・防塵仕様ではない。

保護機能としては、過充電・過放電・過電流防止、短絡保護、温度検知の5つを搭載した。さらにThermal Protectionにより、通電時に温度を監視・制御する。

ラインナップは10,000mAh（30W出力）と5,000mAh（20W出力）の2モデルで、それぞれブラックとホワイトの2色展開となる。

10,000mAhモデルの場合、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能だ。5,000mAhモデルでは、それぞれ約1.6回、約0.9回が目安となる。価格はいずれもオープン価格。

（文＝リアルサウンドテック編集部）