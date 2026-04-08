【ライブレポート】DA PUMP×m.c.A・T、池袋で「超超超！スパハピ！」
DA PUMPが、4月7日東京・池袋サンシャインシティ噴水広場にて、ニューシングル「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」（4月8日リリース）のリリースイベントを開催、累計2,000名近くの観客へ熱いミニライブを届けた。
■長年の師弟関係であった両者がリリースイベントで共演するのは今回が初
DA PUMP39枚目のシングルとなる「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」は、1995年にm.c.A・Tがリリースし、当時、日本コカ・コーラ(株)の「ファンタ」CMソングとしても話題となった「SUPER HAPPY」のリメイクカバー。YouTubeで公開されたMVは3月20日の公開からすでに190万回再生を突破している。
DA PUMPが、サンシャインシティ噴水広場でリリースイベントを行うのは、2024年7月24日開催の前作シングル「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」リリース時以来。
ミニライブ第1部は、1997年リリースのDA PUMPデビュー曲「Feelin’ Good ～It’s PARADISE～」でエモーショナルなスタートを切ると、平日の昼間にもかかわらず、吹き抜けの会場4フロア分がすべて立ち見で埋まるほどの盛り上がりを見せた。
第2部ではヒット曲の「if…」、さらには「U.S.A.」が連続。観覧エリアに入りきらないほどの人だかりが出来、会場の熱も最高潮となった。
各ミニライブの終盤では、スペシャルゲストのm.c.A・Tを華やかな噴水の演出と合わせて登場。メンバーのTOMOを中心に会場全員で新曲サビの“スパハピダンス”振付をレクチャーした。
m.c.A・Tは、DA PUMPのデビューから始まり「if…」など数多くのヒット曲を手がけるプロデューサーとしても活躍。「Feelin’ Good ～It’s PARADISE～」や「ごきげんだぜっ！ ～Nothing But Something～」などm.c.A・Tの楽曲のカバーが、DA PUMPの音楽スタイルの礎ともなってきた歴史があるが、長年の師弟関係であった両者がリリースイベントで共演するのは今回が初となった。
“師匠”の楽曲を新曲としてリメイクカバーし、かつm.c.A・T本人を迎えてのトークと楽曲披露は、DA PUMPのみでのリリースイベントとはまた異なったあたたかい空気感が生まれ、これまでのDA PUMPの歴史を辿るような感慨深い内容となった。
新曲「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」は原曲タイトルに“超”を3つ加え、トラックや歌詞も令和の時代に向けて進化させたハッピーチューン。犬の鳴き声やイントロのリズムが流れると、会場周辺を歩く子どもたちが笑顔で手拍子をする様子も見られた。
各ミニライブのあとはCD購入者を対象としたハイタッチ会も実施。DA PUMPメンバーや、1部のみハイタッチ会も登壇したm.c.A・Tもにこやかな空気で訪れたファン一人ひとりと交流していた。
今作のリリースイベントは、4月11日のダイバーシティ東京をはじめとする関東圏から、さらに名古屋、大阪と実施。また、DA PUMPとm.c.A・T共に、4月26日に大分で開催される『ジゴロック2026 supported by ニカソー』にも出演が決定しており、会場外にてCD購入者対象のハイタッチ会実施も予定されている。詳細は、DA PUMP公式サイトをチェックしよう。
■ISSA コメント
■m.c.A・Tコメント
大変楽しかったです！リリースイベントはまだ沖縄,池袋の2回で、ハイタッチ会は自分自身したことがなかったので今でも照れます。いつもはソロなので、今回はDA PUMPとともに7人目としてのパフォーマンスで迷惑をかけないよう緊張もしましたが、今日はお客さんの数もすごかったので段々楽しくなってきてついはしゃいでしまいました！ありがとうございました。この後もリリイベは続くのでぜひ応援よろしくお願いいたします！
■リリース情報
2026.03.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
2026.04.08 ON SALE
SINGLE「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」
■関連サイト
OFFICIAL SITE
https://dapump.jp/
公式X
https://x.com/DAPUMPJP