【ライブレポート】DA PUMP×m.c.A・T、池袋で「超超超！スパハピ！」

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DA PUMPが、4月7日東京・池袋サンシャインシティ噴水広場にて、ニューシングル「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」（4月8日リリース）のリリースイベントを開催、累計2,000名近くの観客へ熱いミニライブを届けた。

■長年の師弟関係であった両者がリリースイベントで共演するのは今回が初

DA PUMP39枚目のシングルとなる「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」は、1995年にm.c.A・Tがリリースし、当時、日本コカ・コーラ(株)の「ファンタ」CMソングとしても話題となった「SUPER HAPPY」のリメイクカバー。YouTubeで公開されたMVは3月20日の公開からすでに190万回再生を突破している。

DA PUMPが、サンシャインシティ噴水広場でリリースイベントを行うのは、2024年7月24日開催の前作シングル「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」リリース時以来。

ミニライブ第1部は、1997年リリースのDA PUMPデビュー曲「Feelin’ Good ～It’s PARADISE～」でエモーショナルなスタートを切ると、平日の昼間にもかかわらず、吹き抜けの会場4フロア分がすべて立ち見で埋まるほどの盛り上がりを見せた。

第2部ではヒット曲の「if…」、さらには「U.S.A.」が連続。観覧エリアに入りきらないほどの人だかりが出来、会場の熱も最高潮となった。

各ミニライブの終盤では、スペシャルゲストのm.c.A・Tを華やかな噴水の演出と合わせて登場。メンバーのTOMOを中心に会場全員で新曲サビの“スパハピダンス”振付をレクチャーした。

m.c.A・Tは、DA PUMPのデビューから始まり「if…」など数多くのヒット曲を手がけるプロデューサーとしても活躍。「Feelin’ Good ～It’s PARADISE～」や「ごきげんだぜっ！ ～Nothing But Something～」などm.c.A・Tの楽曲のカバーが、DA PUMPの音楽スタイルの礎ともなってきた歴史があるが、長年の師弟関係であった両者がリリースイベントで共演するのは今回が初となった。

“師匠”の楽曲を新曲としてリメイクカバーし、かつm.c.A・T本人を迎えてのトークと楽曲披露は、DA PUMPのみでのリリースイベントとはまた異なったあたたかい空気感が生まれ、これまでのDA PUMPの歴史を辿るような感慨深い内容となった。

新曲「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」は原曲タイトルに“超”を3つ加え、トラックや歌詞も令和の時代に向けて進化させたハッピーチューン。犬の鳴き声やイントロのリズムが流れると、会場周辺を歩く子どもたちが笑顔で手拍子をする様子も見られた。

各ミニライブのあとはCD購入者を対象としたハイタッチ会も実施。DA PUMPメンバーや、1部のみハイタッチ会も登壇したm.c.A・Tもにこやかな空気で訪れたファン一人ひとりと交流していた。

今作のリリースイベントは、4月11日のダイバーシティ東京をはじめとする関東圏から、さらに名古屋、大阪と実施。また、DA PUMPとm.c.A・T共に、4月26日に大分で開催される『ジゴロック2026 supported by ニカソー』にも出演が決定しており、会場外にてCD購入者対象のハイタッチ会実施も予定されている。詳細は、DA PUMP公式サイトをチェックしよう。

■ISSA コメント

■m.c.A・Tコメント