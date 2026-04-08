『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、Snow Manの深澤辰哉と阿部亮平の場面写真が4月7日の放送前から放送中、さらに放送後にかけて公開された。

【写真】深澤辰哉＆阿部亮平『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』場面写真 他（全8投稿）

同期コンビ“あべふか”の初参戦を盛り上げる投稿の数々に、ファンから反響が集まっている。

■深澤辰哉＆阿部亮平が“あべふか”でスパイ企画に初参戦

放送前の投稿では、「同期コンビ“あべふか”スパイ初参戦」と紹介され、東京ドームシティでのロケスパイ企画に挑むふたりの姿を披露。紫とカーキのジャージ姿で並ぶカットや、ボウリングに挑戦する様子などが公開された。

放送中にも続けて、笑顔を見せる自然体のショットや、番組テロップ入りのカットが公開され、放送を追いながら楽しめる内容となっていた。

さらに放送後には、「今夜もご覧いただきありがとうございました！」と感謝のメッセージとともに、ボールプールの中でゲームに挑む姿もアップ。「スパイの正体を知ったうえでTVerで見ると隠れた動きが分かって面白いですよ！」と呼びかけている。

ジャージスタイルでの出演ながら、すらりとしたシルエットや着こなしの良さにも注目が集まり、ファンからは「スタイル良すぎる」「ジャージの着こなしにもらしさが滲み出てる」「めっちゃ楽しそう」「ニコニコのあべふかかわいい」「2人ともお顔小さい」といった声が寄せられている。

■「楽しそうすぎる収録中の一枚」と題して公開された写真

■貼り紙風ビジュアルで“悪い顔”も

Snow Man

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