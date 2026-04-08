　8日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3471枚だった。うちプットの出来高が1万54枚と、コールの3417枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の3039枚（570円安355円）。コールの出来高トップは6万円の328枚（313円高485円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 117　　　　　　　 1　　75000　
　　36　　　　　　　 1　　72500　
　　48　　　+1　　　 3　　70000　
　 162　　　+3　　　 5　　69000　
　　58　　　+4　　　 9　　68000　
　　55　　 +10　　　17　　67000　
　 231　　 +17　　　27　　66000　
　 296　　 +28　　　46　　65000　
　 119　　 +57　　　79　　64000　
　 195　　 +81　　 124　　63000　
　 257　　+126　　 200　　62000　
　　 9　　+137　　 215　　61875　
　　13　　+164　　 235　　61750　
　　78　　+163　　 250　　61500　
　　 1　　+102　　 181　　61375　
　 239　　+208　　 320　　61000　　5210 　　　　　　　 4　
　　 8　　　　　　 320　　60750　
　 164　　+295　　 410　　60500　
　　 5　　+320　　 450　　60250　
　 328　　+313　　 485　　60000　
　　56　　+348　　 500　　59750　
　　 1　　+316　　 540　　59625　
　　18　　+377　　 600　　59500　
　　30　　+361　　 555　　59375　
　　60　　+351　　 615　　59250　
　 138　　+489　　 755　　59000　
　　90　　+580　　 910　　58500　
　　 6　　　　　　1000　　58250　
　 245　　+645　　1060　　58000　
　　 9　　+720　　1140　　57875　
　　 7　　+810　　1190　　57750　
　　 8　　+775　　1245　　57625　
　　35　　+770　　1295　　57500　　2430 　　　　　　　 2　
　　 7　　+855　　1405　　57250　
　　16　　+845　　1465　　57125　
　　33　　+895　　1525　　57000　
　　 7　　　　　　1655　　56750　
　　 4　　+710　　1365　　56625　
　　37　　+935　　1690　　56500　　1915 　　　　　　　 1　
　　 2　 +1020　　1820　　56125　
　　48　 +1125　　2030　　56000　
　　　　　　　　　　　　　55750　　1600 　　　　　　　 2　
　　 7　 +1320　　2335　　55500　　1420 　 -1780　　　11　
　　25　 +1365　　2645　　55000　　1260 　　　　　　 131　
　 102　 +1520　　2975　　54500　　1105 　　　　　　　66　
　　 2　 +1420　　3230　　54000　　1000 　 -1065　　 255　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 840 　 -1155　　 121　
　　 1　　　　　　3580　　53250　　 840 　 -1070　　　42　
　　 4　 +1360　　3920　　53000　　 770 　 -1080　　 204　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 665 　　-980　　 125　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 585 　　-865　　 221　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 620 　　-810　　　22　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 585 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 510 　　-815　　　37　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 460 　　-720　　 122　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 415 　　-705　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 480 　　-605　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 405 　　-545　　　49　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 355 　　-570　　3039　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 380 　　-485　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 320 　　-535　　　15　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 335 　　-495　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 297 　　-503　　　24　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 282 　　-493　　 455　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 271 　　-499　　 123　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 256 　　-439　　 260　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 274 　　-386　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 229 　　-391　　 623　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 207 　　-378　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 190 　　-310　　 429　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 205 　　-195　　　23　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 192 　　-268　　　10　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 160 　　-250　　 138　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 149 　　-236　　　27　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 134 　　-211　　 335　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 120 　　-200　　 225　
　　　　　　　　　　　　　44250　　 126 　　-169　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 120 　　-160　　 223　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 113 　　-141　　 206　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 110 　　-129　　 274　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 103 　　-132　　　11　
　　　　　　　　　　　　　42500　　　93 　　-118　　　43　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　83 　　-115　　　81　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　79 　　-103　　　15　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　83 　　 -83　　　31　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　67 　　 -97　　　35　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　62 　　 -85　　 107　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　85 　　 -50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　59 　　 -66　　　12　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　58 　　 -34　　　16　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　52 　　 -58　　　22　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　51 　　 -56　　　25　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　45 　　 -52　　 202　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　46 　　　　　　 128　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　40 　　 -44　　 141　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　44 　　　　　　 143　
　　　　　　　　　　　　　35250　　　43 　　 -34　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　36 　　 -36　　 194　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　39 　　 -18　　 105　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　34 　　 -30　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　33750　　　37 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　33500　　　35 　　 -31　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　34 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　25 　　 -31　　　46　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　27 　　 -24　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　20 　　 -23　　　11　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　19 　　 -21　　　54　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　17 　　 -17　　　28　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　18 　　 -12　　　13　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　16 　　 -10　　　10　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　13 　　　-8　　　12　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　10 　　 -11　　　85　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　10 　　　-7　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 6 　　　-9　　　30　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 7 　　　-6　　　12　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 5 　　　-4　　 107　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 4 　　　-2　　　88　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 3 　　　-2　　　72　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 2 　　　-1　　　71　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 1 　　　-1　　　37　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 1 　　　 0　　 167　

