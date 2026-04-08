浙江省の漁師、「巨大マグロ」2尾を捕獲―中国

30年以上にわたり海洋漁業に携わってきた中国東部浙江省寧波市の漁師、范吉通さんは4月3日、東海の漁場で200キロを超える天然の太平洋クロマグロ2尾を捕獲しました。この2尾は4月6日午後、同省台州市に運ばれて地元企業に委託販売され、価格は10万元（約230万円）以上と推定されています。

捕獲されたマグロは、長さ約2．5メートル、幅70〜80センチ、厚さは40センチ以上に達しています。市場に出回る一般的なマグロは5キロから数十キロ程度で、50キロを超えるものは珍しく、今回捕獲されたような巨大マグロは数年に一度現れる程度とのことです。范さんは「漁師として30年以上東海で操業してきたが、これほど大きなマグロに遭遇したのは初めてだ。しかも一度に2尾も見かけた」と語りました。

2尾の巨大マグロは6日、地元の水産超低温急速冷凍会社に保管と販売が委託され、丁寧に解体処理された後、オンラインとオフラインの両方で販売されます。高級刺身の食材として、値段が一番高い部位（例えば大トロ）の小売価格は500グラムあたり500元（約1万1500円）を超え、2尾の売り上げは10万元を超える見込みです。

浙江省海洋水産研究所の専門家は、「これは東海の漁業資源が持続的に回復していることを裏付けるだけでなく、東海の海洋生態環境が着実に改善されていることも示している」と述べました。（提供/CGTN Japanese）