◇MLB ブレーブス 7-2 エンゼルス(日本時間8日、エンゼル・スタジアム)

エンゼルス・菊池雄星投手が先発し5回4失点で今季2敗目(0勝)を喫しました。

前回登板では1イニングに5失点するなど、5回1/3を5失点で敗戦投手に。今季初勝利を目指したこの日は初回に2つの三振を奪い、三者凡退で立ち上がります。

2点の援護をもらった直後の2回は、2本の2ベースを浴び1点を返された菊池投手。それでも後続を断ちピンチを切り抜けると、3回は無失点とし1点リードを保ちます。

しかし4回、先頭から四球と暴投でピンチを招くと、ライトへタイムリーを浴び同点に。さらに次打者に2ベースを許しノーアウト2、3塁とすると、ここから続けて犠牲フライとタイムリーを打たれてこの回3失点。集中打で逆転を許しました。

5回は2三振を奪い三者凡退とした菊池投手は、この回を終えて降板。5回97球、6被安打、8奪三振、1与四球、4失点でした。

試合はその後、乱闘で両チームに退場者が出る荒れた展開に。終盤にもエンゼルスリリーフ陣が失点を重ねて敗れ、菊池投手に2敗目が付いています。