こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、4月10日（金）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2026年4月8日は、独自のAIアルゴリズムであらゆる音源をカラオケ音源に変更できる“パーティースピーカー”、Anker（アンカー）の「Soundcore Rave 3S」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【10%OFFクーポン 4/10まで】Anker Soundcore Rave 3S bluetooth スピーカー【AIボーカルリムーバー搭載 / 最大200W出力 / 12時間再生 / IPX4防水企画 / BassUp/カラオケ/重低音】 49,990円 （10%還元＋クーポン利用で10%オフ：4月10日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

AIでボーカル除去し、どんな曲もカラオケ音源に変換できるAnkerの「Soundcore Rave 3S」がお買い得！

Anker（アンカー）の「Soundcore Rave 3S」は、AIでボーカル音を除去し、どんな楽曲もカラオケ音源に変換できるbluetoothスピーカー。

持ち運びやすく、音楽を楽しむシーンが一気に広がるアイテムが、10%ポイント還元＋クーポン利用で10%オフとお買い得です。

最大の特長は、音楽体験を変える独自機能。

Anker独自のAIアルゴリズムによってボーカルと楽器音を分離し、あらゆる音源からボーカル音を除去できるのがポイントです。

普段聴いている楽曲をそのままカラオケ音源として使えるため、専用データを用意する必要はありません。

お気に入りの曲を流すだけで、その場がカラオケ空間に早変わりします。

持ち運びOK。迫力サウンドと深みのある重低音をどこでも楽しめる

使い勝手の良さも魅力のひとつ。持ち運びしやすい設計で、屋内外問わずさまざまなシーンに対応します。

友人との集まりでのカラオケはもちろん、ダンスレッスンの音出しや、お店のBGM再生などにも活躍。

1台でエンタメから実用まで幅広くカバーできます。

6.3cmのフルレンジユニット3つと16.5cmのウーファーを1つ搭載し、最大200Wの迫力あるサウンドを実現。

最大12時間の音楽再生が可能なので、バッテリーの残量を気にせず、いつでも迫力サウンドと深みのある重低音を楽しむことができます。

Ankerの「Soundcore Rave 3S」は、AIによるボーカル除去機能と高い携帯性、迫力サウンドを兼ね備えた多機能スピーカー。

カラオケからBGMまで、音楽の楽しみ方を広げてくれる1台です。

【10%OFFクーポン 4/10まで】Anker Soundcore Rave 3S bluetooth スピーカー【AIボーカルリムーバー搭載 / 最大200W出力 / 12時間再生 / IPX4防水企画 / BassUp/カラオケ/重低音】 49,990円 （10%還元＋クーポン利用で10%オフ：4月10日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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Image/Source:楽天市場