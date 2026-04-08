葛藤乗り越え、夢を叶えたアナウンサーが語る「やりたいことに全力でぶつかる大切さ」

フリーアナウンサーの長野智子さんがラジオ番組に出演し、アナウンサー人生での葛藤と、挑戦することの意義について語りました。

番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（写真左）、フリーアナウンサーの長野智子さん（同右）

1985年、アナウンサーとしてフジテレビに入社した長野さん。数々の人気番組に出演し、フリーに転向後も報道番組のキャスターとして活躍しています。

アナウンサーを目指したきっかけは、大学生のころに出演していたラジオ番組での出会いでした。



文化放送『ミスDJリクエストパレード』月曜日のパーソナリティーを担当していた長野さんは、当時について、「周りの皆さんの期待に応えることができず、何にもできないまま辞めてしまって……。『もう絶対この業界無理だわ』『この業界はやめて、学校の先生になろう』と思った」と、振り返ります。

しかし、大学4年生のとき、叱られてばかりだったというディレクターと偶然再会。「ミスDJのなかで1番アナウンサーに向いていると思ったから、厳しく教えたつもりだった。試しに受けてみたら？」と背中を押され、すべりこみでフジテレビのアナウンサー試験に合格しました。

こうしてアナウンサーとしての歩みを始めた長野さんですが、入社後も苦難の連続だったといいます。



入社1年目には日航機墜落事故の取材を経験し、「ニュースがやりたい」と強く思うようになったといいます。しかし、2年目に配属されたのは『オレたちひょうきん族』。この番組をきっかけに有名になったことで、ニュースを担当したいという思いを抱えたまま、バラエティー番組の仕事が続きました。

「バラエティーに出演する芸人さんやタレントさんたちはみんな、人生をかけてやるでしょう。（自分は）どこか全力でぶつかれないというか、自分だけ逃げているような気持ちになって。そのときが1番つらかった」（長野さん）

葛藤の日々が続くなか、夫のニューヨーク転勤が決まります。「やりたいことに向かって、1度は全力でぶつかってみよう」と決意し、当時抱えていた仕事をすべて辞めて渡米。現地の大学院で学んでいた37歳のとき、テレビ朝日から報道番組『ザ・スクープ』のキャスター依頼が届き、念願だった報道キャスターの道を歩みはじめました。

現在は、ラジオ番組のパーソナリティーも務めている長野さん。「（ラジオは）奇跡のメディアだなと思うぐらいおもしろい」と、自由度の高さやリスナーとの距離の近さに魅力を感じているそうです。

「テレビでは、出演者は最後のバトンを受け取る立場。だけどラジオは、走り出すタイミングから出演者に任せられている。どこに行くかわからないとか、そのときのケミストリーや化学反応があって、自分のペースによって、ゴールまでいろいろなレース展開があります」（長野さん）

番組の最後には、悩みや不安を抱えるリスナーに向けてメッセージを送りました。



「じつは、私自身、自己肯定感が低いんです。でも還暦を迎えて、それで良かったと思えている。自己肯定感が低かったから、努力ができたし勉強もできた。それがなかったら、ここまで仕事を続けられなかったと思います。自己肯定感が低いことは決してマイナスではないんだということは伝えたいですね」（長野さん）



※ラジオ関西『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』2026年1月11日放送回より