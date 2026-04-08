音楽評論家の湯川れい子氏が７日、Ｘに米国の兄妹デュオ・カーペンターズのカレンさんが亡くなった理由について投稿した。カレンさんは1983年2月に亡くなっている。当時は「心臓発作のため倒れ急死」と報じられた。



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湯川氏は「今日はNHKの番組『グレーテルのかまど』の取材でした。カーペンターズのカレン・カーペンターがお料理好きで、カレンが作ったと言うケーキ『チューイー・パイ』の話から、懐かしいカレンについてのインタビューになりました」とカレンさんの話題になったことを記した。



湯川氏は「いつも自分の体重を気にして、サラダしか食べなかったカレン。飾らなくて優しくて素朴だったカレンのことが懐かしく想い出されて、思わず涙が出てしまったインタビューになりました」とカレンさんとの交流を思い出し、胸が一杯になったことを記した。



湯川氏はラジオ番組「全米トップ40」でカレンさんにインタビューをしていたそうで、「彼女が拒食症になってからでも、最後にニューヨークで1人で暮らしていたカレンと電話で話したことが忘れられません」とし、別の投稿で「優しい、でも、お兄さんのリチャードの友だちから、太っていると言われたことが、生涯のコンプレックスというか、心の傷になっていたのですね」と涙を表す絵文字を添えた。



「グレーテル」について湯川氏は「6月頃に放送されるだろうとのことです」としている。湯川氏は「全米トップ40は、カーペンターズ抜きには語れない番組でした。カレンが懐かしいです」と心情をつづった。



（よろず～ニュース編集部）