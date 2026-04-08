開園２５周年の東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）で、「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」（１５日開幕）のプレスプレビューが８日に行われ、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークで１月１４日から開催されているステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」で２５周年記念の特別演出が初披露された。

「ダンス・ザ・グローブ！」は、ウォーターフロントパークで１２年ぶりにステージを使ったエンターテイメントショーで、世界のバラエティに富んだスタイルのダンスや音楽を披露する祭典。サバンナの大地を感じさせるリズミカルなダンススタイル、ヨーロッパのお祭りのようなキュートなステージ、陽気なラテンムード一色のエネルギッシュなナンバーなど、ミッキーマウスらディズニーの仲間たちと一緒に、ディズニー映画「ミラベルと魔法だらけの家」のミラベルがＴＤＳに初登場している。ほかにも映画「塔の上のラプンツェル」のラプンツェル、「ベイマックス」のヒロが出演。

そしてエンディングには、ミッキーと仲間たちが、ＴＤＳ２５周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」の衣装に着替えて登場する。ジュビリーブルーは、さまざまな海の魅力から着想を得た青。ミッキーマウスは「ダンス・ザ・グローブ！」の赤い衣装から青い衣装にチェンジしてうれしそうにお祝いムードを演出する。空にパイロ（花火）が打ちあがり、華やかにクライマックスを迎える。公演時間は約２５分（１日２〜４回）。