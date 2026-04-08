株式会社一条工務店は、賃貸や実家など本人の持ち家ではない家に住む男女１７１２人を対象に、戸建て住宅に求める機能や間取り、設備などのニーズを探るべく、｢理想の戸建て住宅に関する意識調査２０２６｣を実施した。

現在、賃貸または実家に住んでいると回答した１７１２人に、「もし住まいを購入するなら、戸建て住宅を検討したいと思いますか？」と聞いたところ、「とてもそう思う」５７．７％、「そう思う」２２．５％、「ややそう思う」１５．０％を合わせると、９割以上の人が戸建て住宅を検討したいと思っていることが分かった。

また、現在の住まいで、不満に思っていることは「寒い・暑い」（６３．８％）という回答が最も多く、次いで２位が「収納が足りない」（４８．２％）、３位「温度差（ヒートショック）が気になる」（３３．１％）という結果になった。現在の住まいで最も不満に感じている場所は「キッチン」（１６．２％）が最も多く、次いで２位が「リビング」（１３．９％）、３位「バスルーム​​」（１２．３％）という結果になった。

さらに、戸建て住宅を検討したいと思った理由を聞いたところ、「広さが確保できる」（５３．２％）という回答が最も多く、次いで２位が「部屋数を確保できる」（３８．６％）、３位「設計の自由度が高い​​」（３４．８％）という結果になった。

理想の戸建て住宅の建築費の予算については、「３０００万円以上４０００万円未満」（２７．２％）という回答が最多となった。