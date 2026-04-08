タレントの菊地亜美（35）が7日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。娘に言われてショックだった言葉を明かした。

パーソナリティーのバービーから「結婚する前料理とか」と話を振られ、菊地は「全然していなかったんで」と打ち明けた。

「今もうまいかって言われたら、うまくなくて」と言い、「最近結構ショックなことがあって。5歳の娘にうどん作ったんですよ」と回顧した。

「うどんって、そんな失敗しないじゃないですか。汁で、決まっているじゃないですか。だし入れてって」と前置きし、「出して。うどん好きだから」と長女に作ったとした。

すると「結構残していて」。娘に「なんで？おなか空いてないの？と尋ねると、長女は「いやあの、お店で食べるうどんは好きなんだけれども、ママが作るうどんはちょっと味が甘いんだよね」と返答したという。

菊地は「凄いショックで」と振り返り、「甘くないんですよ。たぶん普通においしくなかったんだと思う。それで（長女が）そういうことを言ってくるようになって。うどんで言われるって結構じゃないですか」と続けた。

その際は「まずいよねとは言わずに。“ママきょうだけ味変だったわ“って洗脳させて」取り繕ったものの「ばれちゃってるけどね」と苦笑した。

バービーが「いつも手の込んだもの作ってさあ、うどんで言われるとちょっとショックだね」と同情すると、菊地は「いやそうなんですよ。だから揚げ物とか、そういう方が刺さるけど」と語った。

菊地はアイドルグループ「アイドリング！！」メンバーとしてデビューし、飾らないキャラクターでバラエティー番組に引っ張りだことなりブレーク。2018年2月に5歳年上の一般人男性との結婚を発表し、20年8月に第1子女児を出産した。昨年3月には第2子出産を発表した。