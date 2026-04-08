元AKB48の柏木由紀（34）の5年3カ月ぶりとなるCDシングル「シアワセ記念日」が6月17日に発売されることが発表された。きょう8日は柏木にとって、07年にAKB48のチームBとしてAKB48劇場のステージに立った「デビュー記念日」。デビュー20年目の良き日に、うれしい知らせをファンに届けた。

表題曲の「シアワセ記念日」は、柏木主演で放送されたフジテレビ系「元カレの猫を、預かりまして。」の主題歌。すでに配信リリースされているが、CDパッケージ化にあたり、新たなカップリング曲が収録される。ソロ名義での柏木のCD作品は、AKB48在籍時の21年3月にリリースされた渡辺淳之介氏をプロデューサーに迎えた「CAN YOU WALK WITH ME？？」以来。24年4月30日にAKB48を卒業後、初めてのソロシングルCDリリースとなる。

柏木は「卒業してもちゃんと音楽活動もやっていることが広まったらうれしいです。久しぶりに出演したドラマの主題歌ということもあり、思い入れのある1曲になっています」とコメントを寄せた。「カップリングでは作詞にも挑戦する予定です！」としたが「まだ全く手をつけていないので【予定】、ということで何とぞよろしくお願いします」と予防線を張った。