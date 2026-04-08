新潟県は、新潟県立病院の20代の男性職員が自転車の酒気帯び運転をしたとして、8日付で停職1カ月の懲戒処分としました。



県病院局によりますと、この職員は2025年10月、新発田市の飲食店で飲酒し自転車を運転して帰宅途中、パトカーに停車を命じられ酒気帯び運転で検挙されました。男性は罰金10万円の略式命令を受けました。また、30日の自動車運転免許の停止処分も受けたということです。



職員は、「不適切という認識はあったが、自宅への距離が短く、少しだったら大丈夫だろうと思った。深く反省している」と話しているということです。