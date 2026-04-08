「もっと場所と打つ時間があれば、僕は良い打者になれる」――大谷翔平の“鶴の一声”で158億超えの大投資　元MLB打者がド軍の衝撃変革を告白

常に自分を磨き上げてきた大谷は、球団にも変化を求めていた(C)Getty Images

どれだけ高みにたどり着こうと“勝利”に対する飽くなき想いがある。メジャー移籍9年目で「史上最高の野球選手」の声を欲しいままにしている大谷翔平（ドジャース）は、常にどうやったら己が進化し続けられるかを模索している。

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尽きない意欲は、グラウンド外にも影響をもたらしている。現地時間4月5日に、ドミニカ共和国の野球専門ポッドキャスト番組『Abriendo Sports』に出演した、元レッドソックスの主砲デビッド・オルティス氏は「驚かされたんだ」と告白。オフ期間に改装工事を終えたドジャースタジアムで経験した大谷にまつわるエピソードを告白している。

現役時代にMLB通算541本塁打を放った伝説打者は、ドジャースのマーク・ウォルター会長とともに球場内を歩き回った経験を回想。その中で、まさしく舞台裏で銀河系軍団に起きていた変革を明かした。

「歩きながら、俺は尋ねたんだ。『マーク、ここは何を工事しているんだ？』とね。そしたら彼は『これはオオタニのための工事だ』と教えてくれた」

オルティス氏が気になったという施設はバッティングケージ。50歳の大打者曰く、常識的な範囲以上の数が増設されていた。オルティス氏たちに熱弁を振るったウォルター会長は、大規模な変更を加えた理由を語り続けたという。

「シーズン後に彼とは話したんだ。『ショウヘイ、君のために僕らができること、やるべきことはあるかい？』って聞いたんだ。そしたら彼は『バッティングケージがもっとあれば、僕はもっと良い打者になれる』と言ったね」