「もっと場所と打つ時間があれば、僕は良い打者になれる」――大谷翔平の“鶴の一声”で158億超えの大投資 元MLB打者がド軍の衝撃変革を告白
常に自分を磨き上げてきた大谷は、球団にも変化を求めていた(C)Getty Images
どれだけ高みにたどり着こうと“勝利”に対する飽くなき想いがある。メジャー移籍9年目で「史上最高の野球選手」の声を欲しいままにしている大谷翔平（ドジャース）は、常にどうやったら己が進化し続けられるかを模索している。
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尽きない意欲は、グラウンド外にも影響をもたらしている。現地時間4月5日に、ドミニカ共和国の野球専門ポッドキャスト番組『Abriendo Sports』に出演した、元レッドソックスの主砲デビッド・オルティス氏は「驚かされたんだ」と告白。オフ期間に改装工事を終えたドジャースタジアムで経験した大谷にまつわるエピソードを告白している。
現役時代にMLB通算541本塁打を放った伝説打者は、ドジャースのマーク・ウォルター会長とともに球場内を歩き回った経験を回想。その中で、まさしく舞台裏で銀河系軍団に起きていた変革を明かした。
「歩きながら、俺は尋ねたんだ。『マーク、ここは何を工事しているんだ？』とね。そしたら彼は『これはオオタニのための工事だ』と教えてくれた」
オルティス氏が気になったという施設はバッティングケージ。50歳の大打者曰く、常識的な範囲以上の数が増設されていた。オルティス氏たちに熱弁を振るったウォルター会長は、大規模な変更を加えた理由を語り続けたという。
「シーズン後に彼とは話したんだ。『ショウヘイ、君のために僕らができること、やるべきことはあるかい？』って聞いたんだ。そしたら彼は『バッティングケージがもっとあれば、僕はもっと良い打者になれる』と言ったね」
当然、大規模な工事には相当な投資が必要となる。それでも「よし分かった」と実現に動き出せるのは、さすがドジャースといったところだろう。
衝撃の事実を知ったオルティス氏は、「ショウヘイはもっと場所と打てる時間があれば、良い打者になれると言う。それでドジャースは、そのために1億ドル（約158億円5430万円）以上の投資をクラブハウスに費やした。間違いなくそういう決断が彼らを変える」と吐露。目を丸くしながら「俺は思わず言った。『ヤンキースは何をやってるんだ？』ってね」と笑った。
まさに鶴の一声で名門を変えてしまう。そうした背景は、ドジャースにおける大谷の発言力の大きさと影響力を物語っていると言えよう。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]