巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が８日、先発調整に向けて決意を語った。

もともと先発としての成長を期待されて２３年に入団し、昨季までの育成時代も先発を経験した。今季はすべてリリーフで４試合に登板し最長は１イニング。「特別に変えることはないけど、球数を投げる準備はちゃんとしたい。ストライクゾーンで勝負して、１人１人大事に打ち取りたい」と意気込んだ。

先発調整を通達されたときは「すごくうれしかったです」と率直に感想を明かした。まずは短いイニングを投げ、少しずつ伸ばしていく予定。「最後は行けるところまで投げたいです」といずれは完投できる投手を目指す。

ルシアーノは３月下旬に支配下昇格をつかみ取り、開幕１軍スタート。救援で４試合連続無失点の防御率０・００、３ホールドを記録していたが、３日に出場選手登録を抹消されていた。１軍外国人の枠は「５」の中で、同日に守護神・マルティネスが登録するために２軍での調整となっていた。

この日はジャイアンツ球場で行われた２軍練習に参加し、キャッチボールなどで汗を流した。１０日から行われるファーム・リーグのＤｅＮＡとの３連戦で先発見込みとなっている。