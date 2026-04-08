マイボイスコム株式会社は、「カップめん」に関するインターネット調査を３月１日〜７日に実施した。

カップめんを食べる頻度については、週１回以上食べる人は約２５％。男性では３割強、女性では約１６％という結果になった。

カップめんを食べる人が、普段食べるカップめんのタイプは（複数回答）、「カップラーメン」が８７．９％、「カップ焼きそば」「カップうどん」が各５０％台、「カップそば」が４６．６％となった。また、北海道では、「カップ焼きそば」が他の地域よりやや高くなった。「カップそば」は北海道・東北で高く、中国・四国でやや低くなっている。

カップめんを食べる人に、どのようなタイミングでカップめんを食べるかを聞くと（複数回答）、「平日：昼食」が５３．５％、「休日：昼食」が４６．６％と、昼食に食べる人が多く見られた。「平日：夕食」は１１．４％、男性１０〜４０代では各２０％台となっている。週２〜３回・週４〜５回食べる層では、「平日：昼食」が高い傾向となった。

カップめんを食べる人が、どのような時にカップめんを食べるか聞いたところ（複数回答）、「食事を短時間で済ませたい時」が３８．６％、「すぐに食べたい時」が３２．２％、「調理や後片付けが面倒な時」が２７．９％。「調理や後片付けが面倒な時」「すぐに食べたい時」は女性で比率が高く、特に女性３０代で顕著となっている。また、「一人で食事をする時、一人分の食事を準備する時」も女性で比率が高くなっている。

カップめんが好きな人は、「好き」「やや好き」を合わせて７割弱となった。男性では「好き」と回答した人が４割弱で、女性より比率が高くなっている。

カップめんの飲用意向者は、「食べたい」「やや食べたい」を合わせて７割弱。男性の１０・２０代や４０〜５０代では、「食べたい」と回答した強い意向を持つ人が各４割強とやや高くなった。