高市総理は8日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとイランの“2週間の停戦合意”について「最終的な合意に早期に至ることを期待している」と伝えました。

高市総理

「米国、イラン双方の発表を前向きな動きとして歓迎しているということをお伝えしたうえで、最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む、事態の沈静化が実際に図られるということで、やはり外交を通じて最終的な合意に早期に至るということを期待している旨、お伝えしました」

高市総理は8日、イランのペゼシュキアン大統領とおよそ25分間電話会談し、中東情勢について意見を交わしました。

アメリカとイランは“2週間の停戦合意”をしていますが、高市総理は「最終的な合意に早期に至ることを期待している」とペゼシュキアン大統領に伝えました。

また、高市総理は「ホルムズ海峡は世界の物流の要衝であり、国際公共財である」と強調し、日本関係船舶を含むすべての国の船舶の航行の安全確保を早期に行うよう求めたということです。

このほか、イラン当局に拘束され、おととい（6日）に保釈されたもののイランから出国できない状態となっている日本人1人について「完全に解決してほしい」と伝えました。

両首脳は引き続き意思疎通を継続していくことで一致したということで、高市総理は日本政府として、国際社会と緊密に連携しながら、外交的な取り組みを進めていくと強調しています。