８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０４．８３ポイント（２．６９％）高の３９９５．００ポイントと続伸した。

投資家心理が上向く流れ。中東情勢を巡る警戒感がひとまず後退している。パキスタン政府は８日、イランと米国（イスラエルを含む）がレバノンを含むあらゆる場所で即時停戦に合意したと発表した。トランプ米大統領は日本時間８日早朝、ホルムズ海峡の解放を条件に、イランへの民間インフラ攻撃を２週間延期することで合意したと自身のＳＮＳに投稿。トランプ氏はこれまで、米東部時間７日２０時（日本時間８日９時）を期限として、停戦合意ができなかった場合、イランの発電所や橋梁などインフラ施設を攻撃すると警告していた。高騰していた原油相場も急低下し、投資家に買い安心感が広がっている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が８．１％高、産業向けＩｏＴ事業の富士康工業互聯網（６０１１３８／ＳＨ）が７．７％高、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）と銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）がそろって６．８％高、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が６．４％高で取引を終えた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、中国政府系半導体企業の華潤微電子（６８８３９６／ＳＨ）が１３．０％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は６．２％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

非鉄・産金株も急伸。洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が８．８％高、中国アルミ（６０１６００／ＳＨ）が７．４％高、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が６．７％高、中金黄金（６００４８９／ＳＨ）が８．２％高、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が７．０％高、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が６．８％高ずつ上昇した。８日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が高く推移し、時間外取引のＮＹ金先物も急上昇している。

保険株は全面高。中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が７．１％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が６．３％、中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が５．６％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が４．９％、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が４．６％ずつ上昇した。インフラ関連、運輸、不動産、消費、自動車、医薬なども買われている。

半面、石油・石炭株は安い。中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が６．０％、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が４．６％、中海油能源発展（６００９６８／ＳＨ）が３．７％、中国中煤能源（６０１８９８／ＳＨ）が５．６％、中国神華能源（６０１０８８／ＳＨ）が３．４％ずつ下落した。そのほか、銀行株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が２．０１ポイント（０．７６％）高の２６５．５９ポイント、深センＢ株指数が１１．６８ポイント（０．９８％）高の１１９９．６８ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）