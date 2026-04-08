◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

ドジャースのロバーツ監督が、好投した山本由伸投手を称賛。ブルージェイズの岡本和真選手にも言及しました。

山本投手はこの日、昨季ワールドシリーズを戦ったブルージェイズを相手に先発登板。初回は3者連続三振でスタートさせるなどテンポの良い投球で試合を作り、7回途中97球を投げ被安打5、6奪三振1失点の要所を締めるピッチングで2勝目を手にしました。

試合後、ロバーツ監督は「今日は全ての球種でコマンドが良かった。スプリット、ファストボール、そして必要に応じてカーブも効果的に使えていた。本当に素晴らしいピッチングだった」と絶賛しました。

また、球数の少なさについては「相手打者が早いカウントから振ってくるアグレッシブなモードに入っていたことも、効率的な投球につながった」と分析しました。

一方で、7回には岡本選手にツーベースを打たれるなどノーアウト1・3塁のピンチを招きました。「イニングの先頭で、岡本が素晴らしい働きをしましたね 。三振に取れるかという場面での(ABSの)チャレンジがあり、結果的に2塁打とバント安打でピンチを招きました」と相手打者の岡本選手を評価しました。

ロバーツ監督はその後継投を決断。この場面については「ピンチを招いた場面で、ベシアを投入する良いタイミングだと判断した」と説明し、「ベシアは先頭を歩かせた後も無失点で切り抜ける素晴らしい仕事をしてくれました。ベシア、トライネン、ディアスとリリーフ陣が見事でした」とブルペン陣の働きもたたえました。

これで前日に続いてブルージェイズに連勝。ドジャースは日本時間4日から続く連勝を「5」に伸ばしています。