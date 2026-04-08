Taco Bell × FREAK’S STORE♡相撲モチーフの新作Tシャツ登場

ポップでユニークなコラボアイテムが登場♡Taco BellとFREAK’S STOREが手がける新作Tシャツは、日本の伝統文化とアメリカンカルチャーが融合した注目コレクションです。思わず目を引く遊び心あふれるデザインで、日常コーデにアクセントをプラス。今季の主役になる一枚をチェックしてみてください♪

相撲×タコスの新発想デザイン

今回のコラボは「日本の伝統×アメリカンカルチャー」がテーマ。デザインには相撲をモチーフに採用し、力士がタコスを頬張る姿や向き合う構図など、ユーモラスなビジュアルが特徴です。

伝統的なモチーフにTaco Bellのポップな要素を掛け合わせることで、唯一無二のグラフィックに仕上げています。

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ストリートに映える世界観

カリフォルニア発の自由なカルチャーと、日本文化の遊び心をミックスしたデザインは、ストリートスタイルにもぴったり。

ブランドのフィロソフィーである「楽しくシェアできる体験」を表現し、ファッションとしてもライフスタイルとしても楽しめる一枚に仕上がっています。

販売情報をチェック

商品名は「Taco Bell × FREAK’S STORE コラボレーションTシャツ」。2026年4月7日12:00より販売開始。

販売はDaytonaPark、ZOZOTOWN、楽天ファッションなどのオンラインショップで展開されています。

遊び心あるコーデに

Taco Bell × FREAK’S STOREのTシャツは、個性を楽しみたい方にぴったりのアイテム♡ユニークなデザインがコーデの主役になり、シンプルなスタイリングも一気におしゃれに仕上がります。

春夏のカジュアルコーデに取り入れて、新しいファッションの楽しみ方を見つけてみてください♪