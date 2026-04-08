「今の子どもって、自分が小学生だった頃より忙しそう……」と感じたことはありませんか。「小学生の生活に関する意識調査」によると、小学生の子どもを持つ保護者の約6割が「現在の子どもは自分の小学生時代と比べて忙しいと感じる」と回答した一方で、実際の学習時間などには大きな差がないことが明らかになりました。



【画像】保護者の小学生時代と現在の子どものどちらが忙しいと感じるか？

この調査は、公益財団法人日本漢字能力検定協会が、子どもを持つ全国の30代〜40代の保護者1000人を対象として、2025年11月に実施しました。そのうち小学生の子どもを持つ保護者459人の回答をもとにした分析結果をご紹介します。



約6割の保護者が「今の子どもは自分より忙しい」と感じている

まず、小学生の子どもを持つ保護者459人のうち、「現在の子どもは自分の小学生時代と比べて忙しいと感じる」と回答した人は271人（59%）にのぼりました。



そこで、忙しいと感じる理由を自由記述形式で尋ね、その内容を分類したところ、最も多かったのは「習い事や学校が忙しい」（28.9%）でした。次いで「宿題等やることや学ぶことが多い」（28.5%）、「特になし、なんとなく」（21.5%）と続きます。



約20％の保護者が「なんとなく」と答えていることは興味深い点です。明確な理由があるというよりも、社会全体のムードや情報量の多さが、漠然とした「忙しさ」の印象につながっている可能性がうかがえます。



習い事の頻度も宿題の量も、保護者の時代とほぼ変わらない

では実際に、現在の小学生と保護者が小学生だった頃とを比べると、どのような違いがあるのでしょうか。

まず習い事の頻度については、現在の子ども・保護者の小学1〜3年生時代・小学4〜6年生時代のいずれも、「週1回程度」が最も多い結果となりました（子ども：39.4%、保護者の小学1〜3年生：46.3%、保護者の小学4〜6年生：41.2%）。次いで多かったのは、いずれも「週の半分以上」でした（子ども：29.6%、保護者の小学1〜3年生：29.5%、保護者の小学4〜6年生：35.7%）。つまり、習い事の頻度については、現在の子どもと保護者の小学生時代の間に、大きな差は見られませんでした。



続いて、学校の宿題にかける時間を比較したところ、こちらも現在の子ども・保護者の各学年時代のいずれも「1日あたり30分程度」が最も多い結果でした（子ども：54.1%、保護者の小学1〜3年生：50.8%、保護者の小学4〜6年生：45.6%）。



次に、宿題の内容についても、現在の小学生・保護者の小学生時代ともに「計算ドリル」「漢字の書き取り」「教科書の音読」などが上位を占め、大きな違いは見られませんでした。

このように、客観的なデータで見ると、習い事の頻度も宿題の量・内容も、保護者の時代と現在の子どもとでは、さほど変わっていません。それでも多くの保護者が「今の子どもの方が忙しい」と感じるのは、スマートフォンやSNSの普及による情報量の増加、あるいは将来への不安といった時代背景が影響しているのかもしれません。



やっておけばよかったこと1位は「勉強・塾」、2位「スポーツ」、3位「遊ぶこと」

続いて小学生の保護者に「小学生時代にやっておいてよかった（やっておけばよかった）こと」を自由記述で尋ねたところ、1位が勉強・塾（25.8%）、2位スポーツ（17.0%）、3位遊ぶこと（14.9%）という結果となりました。

「勉強・塾」が首位に立った背景には、変化の激しい現代社会において、基礎的な学力や学習習慣の重要性を保護者自身が実感していることが考えられます。また、「スポーツ」や「遊ぶこと」も上位に入っており、勉強だけでなく、体を動かしたり、友人と自由に過ごしたりする時間の大切さも、多くの保護者が感じていることが読み取れます。予測不能といわれる時代においても、基礎となる学力と学びへ向かう姿勢、そして豊かな体験が子どもの将来を支えると、保護者たちは考えているようです。



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今回の調査では、約6割の保護者が「今の子どもは自分の頃より忙しい」と感じている一方で、習い事の頻度や宿題の量・内容には保護者の時代との大きな差が見られないという、興味深い結果が明らかになりました。また、「やっておけばよかったこと」の第1位に「勉強」が選ばれたことは、基礎学力の重要性への保護者の意識の高さを示しています。

子どもの忙しさに対する「感じ方」と「実態」のギャップを意識しながら、子どもが充実した小学生時代を過ごせるよう、環境を整えていくことが大切ではないでしょうか。



【出典】

公益財団法人日本漢字能力検定協会