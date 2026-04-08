絶滅したグリフィンフライの実物大復元模型を持つ研究者。

Image: Werner Kraus via Wikimedia Commons

約3億5000万年前の地球では、羽を広げたときの大きさがおよそ70センチにも達する巨大なトンボの仲間が空を飛んでいたといいます。

太古にこうした巨大昆虫が存在できた理由として、これまでの科学的な通説では「当時の大気中の酸素濃度が高かったため」と考えられてきました。

しかし、最新の研究はこの考えに疑問を投げかけています。

これまでの説を覆す新発見

「大気中の高酸素濃度こそが昆虫の巨大化を可能にした」という仮説は、1995年に学術誌『Nature』に掲載された論文を発端とし、それ以来約30年にわたって広く受け入れられてきました。

ところが最近になって、同じく『Nature』に掲載された国際研究チームの論文が、昆虫の飛翔筋（飛ぶための筋肉）は大気中の酸素濃度によって制限されていないことを示す強い証拠を提示。先日発表された最新研究はこの教科書的な定説を覆す可能性があり、かつての巨大昆虫の存在は再び「未解決の謎」へと逆戻りしつつあります。

研究チームは、「トンボに似た絶滅昆虫であるグリフィンフライほどの大きさであっても、現代の大気中で飛べない生理学的理由はない」と述べています。しかし、現在そのような巨大昆虫は存在しません。一体なぜ？

巨大昆虫の世界

20世紀を通じて、研究者たちは大きな翼幅を持つ巨大昆虫の化石を数多く発見してきました。その一つがグリフィンフライです。後の研究で、この昆虫が生きていた時代の酸素濃度は、現在より約9％も高かったことが分かっています。

「酸素が複雑な生命の進化を可能にした」というのは広く受け入れられている考えです。そのため研究者たちは、地球の歴史の中で変動してきた大気中の酸素濃度が、生物の体の大きさの進化を制限してきた可能性に注目してきました。

当時、巨大な体と高い酸素濃度という2つの要素が関連していると考えるのは自然なことでした。巨大昆虫は飛行時に大量のエネルギーを消費するため、「高い外部酸素濃度が必要だった」と考えられていたのです。飛行中は重力に逆らって浮かび続ける必要があり、「その際の酸素消費量は体重にほぼ比例して増加する」と研究者たちは説明しています。

酸素濃度は関係ない？

しかし研究チームは、昆虫が独自の仕組みによって酸素を自給できるのではないかと考えました。その仕組みが「気管系（tracheal system）」です。気管系とは、昆虫特有の呼吸システムで、体内に張り巡らされた気管など空気の通り道を通じて、酸素を直接筋肉や組織へ運ぶ構造のことです。

電子顕微鏡で観察した昆虫の筋肉（左）と哺乳類の筋肉（右）の薄切片。

Image: Antoinette Lensink and Edward Snelling

この気管系は、気管小枝（tracheoles）と呼ばれる細い管のネットワークを通じて飛翔筋に酸素を供給します。これまでの研究で、この構造は「遺伝的に受け継がれ」「柔軟に変化可能」であることが確認されています。

研究チームは、バッタの飛翔筋を調べる別の研究の中で、気管小枝が筋繊維のわずか1％しか占めていないことを発見しました。そこで、サイズの異なる44種の飛行昆虫を対象に、5年間で1320枚の顕微鏡画像を撮影・分析しました。

その結果、この「非常に少ない気管小枝」は多くの飛行昆虫に共通していることが判明。なお参考までに、鳥類や哺乳類で同様の機能を持つ器官は「約10倍の割合の体積」を占めているとのことです。

この結果から、研究チームは「筋肉を弱めることなく、気管小枝の数や体積を増やす余地は十分にある」と指摘し、「飛行昆虫の体サイズは気管系の構造や機能によって制限されていなかった」と結論づけています。

振り出しに戻った議論

この研究結果が正しければ、理論上はグリフィンフライのような巨大昆虫も現代の大気中で生存可能ということになります。つまり、酸素濃度が低くても、気管小枝を増やすことで対応できる可能性があるのです。

ただし研究チームは、「昆虫のサイズが酸素によって制約されるという理論が完全に否定されたわけではない」とも述べています。というのは、他の生理的要因が酸素に依存している可能性があるためです。

それでも今回の結果は、「巨大昆虫が存在した理由は別の要因に求めるべき」と強く示唆しています。例えば、体が小さい方が生き残るために有利だったなど、単純な理由も考えられます。また約3億年前には、グリフィンフライの捕食者である鳥類や哺乳類が存在しなかった点も重要です。

巨大昆虫はすでに絶滅していますが、その研究は昆虫の生理や進化の柔軟性について、今なお新たな知見をもたらし続けています。