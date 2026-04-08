「簡単には出られない」ドイツ１部で出場時間が徐々に増加。24歳MFの“現在地”「『あいつを出したら勝つ』という印象が残れば…」【現地発】

「簡単には出られない」ドイツ１部で出場時間が徐々に増加。24歳MFの“現在地”「『あいつを出したら勝つ』という印象が残れば…」【現地発】