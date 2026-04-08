「簡単には出られない」ドイツ１部で出場時間が徐々に増加。24歳MFの“現在地”「『あいつを出したら勝つ』という印象が残れば…」【現地発】
ホームでフランクフルトとのダービーに勝利したマインツは、お祭り騒ぎだった。その輪の中には、途中出場から限られた時間の中で自らの役割を全うし、チームの勝利に貢献したMF川粼颯太の姿もあった。
「もう少し仕事をしたかった」と振り返る一方で、「やるべきことはやれた」と自己評価する。現在の川粼は、自身に求められている役割を明確に理解している。まずは守備で強度高く試合に入り、攻撃ではシンプルに関わりを増やす。途中出場という立場において、試合の流れを読みながらタスクを遂行する姿勢が際立っている。
負傷の影響もあり、出場機会から遠ざかる時期があった。いいパフォーマンスを出しながら、なかなかピッチに立てないもどかしさ。そうした時期でも気持ちを腐らすことなく、あくまでも前向きにチャレンジしてきた姿がある。
「チームが勝点を積み上げていく中で、自分がいないことは悔しかったですし、自分が出てもできるのかという不安もありました。復帰してすぐにチャンスをもらえたわけではないですけど、前向きに準備はしていました。前の監督の時もそうですけど、カンファレンスリーグやああいう舞台がターニングポイントになると思っていたので、短い時間でもやるべきことをやる準備はできていたと思います」
ここ最近は少しずつだが、出場時間を延ばしている。フランクフルト戦では終盤の大事な時間帯に出場し、守備バランスを整え、そして勝者として試合終了のホイッスルを聞くことができた。
「やっぱり『あいつを出したら勝つな』という印象が、データじゃなくても監督の中に少しでも残れば、チャンスは増えると思います。 自分のおかげで勝ったわけじゃなくても、いい印象が残ることは大事だと思っています」
チーム内の競争は激しい。「素晴らしい選手が多いので簡単には出られない」と現状を受け止めつつも、「途中からでも流れを変えて勝利に貢献できれば価値は上がる」と前を向く。
「素晴らしい選手たちの中で日々トレーニングして、強度にも慣れてきていると思います。 求められていることをやるのは前提として、もう一つ自分の特徴を出すこと。今日は難しい展開でしたけど、シュートを打てる場面に自分を持っていけるかどうか。結局、そこで点を取れるかどうかが次のステップだと思います」
途中出場という難しい立場の中でも、確実に評価を積み上げている24歳のプレーは、マインツの終盤戦における重要なピースとなるかもしれない。
取材・文●中野吉之伴
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
「もう少し仕事をしたかった」と振り返る一方で、「やるべきことはやれた」と自己評価する。現在の川粼は、自身に求められている役割を明確に理解している。まずは守備で強度高く試合に入り、攻撃ではシンプルに関わりを増やす。途中出場という立場において、試合の流れを読みながらタスクを遂行する姿勢が際立っている。
「チームが勝点を積み上げていく中で、自分がいないことは悔しかったですし、自分が出てもできるのかという不安もありました。復帰してすぐにチャンスをもらえたわけではないですけど、前向きに準備はしていました。前の監督の時もそうですけど、カンファレンスリーグやああいう舞台がターニングポイントになると思っていたので、短い時間でもやるべきことをやる準備はできていたと思います」
ここ最近は少しずつだが、出場時間を延ばしている。フランクフルト戦では終盤の大事な時間帯に出場し、守備バランスを整え、そして勝者として試合終了のホイッスルを聞くことができた。
「やっぱり『あいつを出したら勝つな』という印象が、データじゃなくても監督の中に少しでも残れば、チャンスは増えると思います。 自分のおかげで勝ったわけじゃなくても、いい印象が残ることは大事だと思っています」
チーム内の競争は激しい。「素晴らしい選手が多いので簡単には出られない」と現状を受け止めつつも、「途中からでも流れを変えて勝利に貢献できれば価値は上がる」と前を向く。
「素晴らしい選手たちの中で日々トレーニングして、強度にも慣れてきていると思います。 求められていることをやるのは前提として、もう一つ自分の特徴を出すこと。今日は難しい展開でしたけど、シュートを打てる場面に自分を持っていけるかどうか。結局、そこで点を取れるかどうかが次のステップだと思います」
途中出場という難しい立場の中でも、確実に評価を積み上げている24歳のプレーは、マインツの終盤戦における重要なピースとなるかもしれない。
取材・文●中野吉之伴
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】