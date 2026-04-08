ネットリサーチ会社のマイボイスコムは８日、１２回目となる「カップめん」に関して１万１２１７人を対象に実施したインターネット調査の結果を発表した。

カップめんを週１回以上食べる人は約２５％で、男性では３割強、女性では約１６％。カップめんを食べる人のうち「平日：昼食」に食べる人は５割強。「休日：昼食」も５割弱と、昼食に食べる人が多い傾向だ。「平日：夕食」は１割強で、若年層では比率が高いことなどが分かった。飲食場面は「食事を短時間で済ませたい時」が４割弱、「すぐに食べたい時」が３割強、「調理や後片付けが面倒な時」が３割弱となっている。

普段食べるカップめんのタイプ（複数回答）は、「カップラーメン」が８７．９％、「カップ焼きそば」「カップうどん」が各５０％台、「カップそば」が４６．６％。北海道では「カップ焼きそば」が他の地域よりやや高くなっており、「カップそば」は北海道・東北で高く、中国・四国でやや低くなっている。

以下は回答者がカップめんに期待すること。

・太い麺や平たい麺など麺にこだわった商品が増えるとよい。（男性２７歳）

・健康面に配慮された商品がもっと世に出てもいいと思う。高すぎるのも困るが。（男性３５歳）

・最近はどの商品もおいしい。ただ何十年も前に新発売された銘柄の「懐かしい味」が消えたのは残念。（男性７７歳）

・新しい味に挑戦するのが苦手なので、お試しで食べれるような小さなサイズが売られているといいなと思いました。（女性２５歳）

・カップ焼きそばの野菜（かやく）がフタ裏にくっつくのが地味にストレス。麺の中央に仕込めませんか。（女性３８歳）

・罪悪感のないおしゃれな見た目になってほしい。（女性３４歳）

・カップなしの麺と具材とスープのセットがあるとよい。（女性５２歳）