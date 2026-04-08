元乃木坂46与田祐希、駅ホーム・ゲーセン・街中降臨ショットに反響「気づかれないはずない」「MVを見てるみたい」
【モデルプレス＝2026/04/08】元乃木坂46の与田祐希が4月7日、自身のInstagramを更新。街中や駅などで撮影されたさまざまなプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳元乃木坂人気メン「MVを見てるみたい」横断歩道で歩行者に溶け込む姿
与田は「いい季節」と桜の絵文字とともにつづり、プライベートショットを投稿。ラフな服装で街角に座るショットや、ゲームセンターでUFOキャッチャーで遊ぶショットに加え、新宿や東京タワー周辺など街中でのショットなど、休日を様々な場所で満喫する多くの写真を公開している。
また、同グループの佐藤楓との2ショットやゲームでの様子も投稿している。
この投稿には「気づかれないはずない」「MVを見てるみたい」「UFOキャッチャーに夢中な姿が可愛すぎる」「普通に街を歩いているなんて驚き」「出会いたかった」「自然体でキュンキュンする」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元乃木坂人気メン「MVを見てるみたい」横断歩道で歩行者に溶け込む姿
◆与田祐希、街中ショット多数公開
与田は「いい季節」と桜の絵文字とともにつづり、プライベートショットを投稿。ラフな服装で街角に座るショットや、ゲームセンターでUFOキャッチャーで遊ぶショットに加え、新宿や東京タワー周辺など街中でのショットなど、休日を様々な場所で満喫する多くの写真を公開している。
◆与田祐希の投稿に反響
この投稿には「気づかれないはずない」「MVを見てるみたい」「UFOキャッチャーに夢中な姿が可愛すぎる」「普通に街を歩いているなんて驚き」「出会いたかった」「自然体でキュンキュンする」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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