魔裟斗、両親を顔出し公開 金婚式の一家集結ショット「ご両親も美男美女」「いつまでも仲良しで素敵」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】元格闘家の魔裟斗が4月6日、自身のInstagramを更新。金婚式での写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】47歳元格闘家「ご両親も美男美女」一家10人集合の金婚式祝福ショット
魔裟斗は「先日の金婚式。富士山が見える温泉がいいと言う事だったので、富士吉田の温泉で一泊した後、子供達のリクエストで富士急へ」とつづり、両親の金婚式での写真を投稿。一家揃っての両親も顔を出した集合写真や、50年前の両親の結婚式の様子を公開している。両親のリクエストに応え一家で富士吉田市で一泊したり、鰻を食べに行ったりと一家で満喫したエピソードを明かしている。
この投稿にファンからは「素晴らしい親孝行」「これからも健康でいますように」「ご両親も美男美女」「良いお話ですね」「金婚式おめでとうございます」「いつまでも仲良しで素敵」など反響が寄せられている。
魔裟斗は2007年にタレントの矢沢心と結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳元格闘家「ご両親も美男美女」一家10人集合の金婚式祝福ショット
◆ 魔裟斗、両親の金婚式での顔出し一家集結ショット披露
魔裟斗は「先日の金婚式。富士山が見える温泉がいいと言う事だったので、富士吉田の温泉で一泊した後、子供達のリクエストで富士急へ」とつづり、両親の金婚式での写真を投稿。一家揃っての両親も顔を出した集合写真や、50年前の両親の結婚式の様子を公開している。両親のリクエストに応え一家で富士吉田市で一泊したり、鰻を食べに行ったりと一家で満喫したエピソードを明かしている。
◆ 魔裟斗の投稿に反響
この投稿にファンからは「素晴らしい親孝行」「これからも健康でいますように」「ご両親も美男美女」「良いお話ですね」「金婚式おめでとうございます」「いつまでも仲良しで素敵」など反響が寄せられている。
魔裟斗は2007年にタレントの矢沢心と結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
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