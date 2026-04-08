

新入社員の研修会 高松市

社会人生活のスタートにビジネスマナーなどを学びます。新入社員向けの合同研修会が8日、高松市で開かれました。

高松市の総合人材サービス業、クリエアナブキが中小企業を対象に初めて開きました。2026年春に香川県内の企業7社に入社した新社会人ら13人が参加しました。

講師によると第一印象は「出会って30秒」で決まるそうです。参加者はペアになってお互いにヘアスタイルや、身だしなみをチェックしました。

（記者リポート）

「参加者たちはグループに分かれて仕事に必要な知識などを学んでいる最中です」

企業が付加価値を生み出すために「品質」や「納期」、「時間」、「コスト」などの意識を持つことなども学びました。

（新社会人［情報通信業］）

「（ギャップは）スーツですね。今までは制服だったのでパパッと着れば終わりだった。（Q.ネクタイは？）まだ多少時間はかかるのですけれど、それでもだいぶ慣れてきたと思う」

（新社会人［メーカー事務職］）

「生活リズムとかが変わってきているので、慣れるのに時間がかかっている」

（講師／松本優子さん）

「思ったより積極的に発言してくれてるなと感じた。（新社会人は）ここ数年で見ると、社会に役に立てる自分になりたいだったり、自分軸よりも他人軸の方が少し強くなってきている」