ホラン千秋が“覚醒”、ハイトーンヘア＆モードな表情で印象ガラリ「かっけぇー」「プラダを着た悪魔に出てました？」
タレントのホラン千秋（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。ハイトーンヘアで印象をガラリと変えたモードな最新ショットを相次いで披露した。
【写真一覧】「超美しい」モードな表情で印象ガラリ、“覚醒”したホラン千秋
ホランは「ヴィラン千秋覚醒」とつづり、白や赤の背景で撮影したスタジオカットを多数投稿。ハイトーンのショートヘアに、黒を基調とした個性的な衣装やロングブーツ、サングラスなどを合わせ、鋭いまなざしを見せる写真のほか、椅子に腰かけたポーズや全身ショットを公開している。
さらに別の投稿では「『GIANNA』発売中」と紹介し、スパンコールが輝く衣装やジャケットスタイルなど、異なる雰囲気のモードカットも披露した。
2つの投稿を通じて、クールな表情から遊び心のあるウインクショットまでさまざまな姿を見せており、これまでの印象とは一味違う“覚醒”ぶりが際立つ内容となっている。
この投稿に「かっけぇー」「もしかしてプラダを着た悪魔に出てました？」「カッコ良すぎでしょ」「覚醒しすぎててわたしも覚醒しそう」「美しいですね」「美人だね」「モデルさんだ」「超美しいです」などの声が寄せられていた。
【写真一覧】「超美しい」モードな表情で印象ガラリ、“覚醒”したホラン千秋
ホランは「ヴィラン千秋覚醒」とつづり、白や赤の背景で撮影したスタジオカットを多数投稿。ハイトーンのショートヘアに、黒を基調とした個性的な衣装やロングブーツ、サングラスなどを合わせ、鋭いまなざしを見せる写真のほか、椅子に腰かけたポーズや全身ショットを公開している。
2つの投稿を通じて、クールな表情から遊び心のあるウインクショットまでさまざまな姿を見せており、これまでの印象とは一味違う“覚醒”ぶりが際立つ内容となっている。
この投稿に「かっけぇー」「もしかしてプラダを着た悪魔に出てました？」「カッコ良すぎでしょ」「覚醒しすぎててわたしも覚醒しそう」「美しいですね」「美人だね」「モデルさんだ」「超美しいです」などの声が寄せられていた。