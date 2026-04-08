ブランドアンバサダー初就任のVIBY、自身のビジュアル展示に笑顔「僕たちがいっぱい」
5人組ボーイズグループ・VIBYが8日、MEGAドン・キホーテ渋谷別館を訪問し、ブランドアンバサダーに就任した高校生向けの新プロテインブランド「AIZU」のコーナーを見学した。
【写真】ドキドキ！ポスターにサインするVIBY
VIBYは、店内に入るとすぐに、自分たちのビジュアルが大きく掲出された「AIZU」コーナーが目に入り、思わず笑顔に。「僕たちがいっぱい！」とメンバー同士で声を掛け合いながら、店内を楽しそうに見て回る様子が印象的だった。ポスターやPOPを一つひとつ確認しながら、VIBYにとって初のブランドアンバサダーとなった「AIZU」の展開を体感した。
店内視察前には、店内に掲示されるポスターに5人でサイン。さらに「AIZU」コーナー前では記念撮影を実施した。自分たちのビジュアルに囲まれた空間での撮影に、終始リラックスした雰囲気で臨み、「ブランドアンバサダー就任」という節目を感じさせるひとときとなった。
きょう8日から公開された「AIZU」のCMは、WEBや店頭モニターにて上映される。VIBYが出演し、ブランドコンセプトである「カラダに“みなぎる”、気分が“アガる”、青春の記憶に“つながる”」というメッセージを表現している。CMソングには、同日配信開始されるVIBYの1stデジタルシングル「Mi*light」を起用。「AIZU プロテインエナジードリンク」の爽快感を彷彿（ほうふつ）とさせるフレッシュで疾走感のある楽曲が、青春の一瞬一瞬を彩る。
【コメント全文】
――現代の高校生は生活習慣（朝食・昼食の欠食など）の変化により「たんぱく質不足を招きやすい世代」として課題に挙げられていますが、高校生向けのプロテインブランド『AIZU』ができたことについての印象を教えてください。
高校生向けのプロテイン「AIZU」の誕生が率直にうれしいです！僕たちもダンスレッスンの合間にプロテインを飲むことが多いです。高校生向けって珍しいですし、手軽にたんぱく質補給できる同世代がたくさん増えるのはとても良いことだと思います。これから暑くなる季節、水分補給も兼ねて『AIZU』を飲むのが楽しみです！
――高校生がよく飲む飲料としてエナジードリンクが浸透していますが、成長期である高校生の健康面に配慮したカフェインゼロのエナジードリンクにプロテインが含まれた、カフェインゼロの「プロテインエナジードリンク」が新たに登場したことについての印象を教えてください。
カフェインゼロの「プロテインエナジードリンク」は、とても良いアイデアだと思います！成長期である高校生にとって、やっぱりカフェインは気になりますよね。プロテインも一緒に摂れるなら一石二鳥ですし、健康を気にせずゴクゴク飲めるのは本当に助かります！
――実際に「AIZU プロテインエナジードリンク」を飲んでみた感想を教えてください。
カフェインゼロなのにしっかり「エナジードリンク感」があって驚きました！プロテインも入っているのに全然飲みにくくなくて、むしろスッキリ飲めるのが良いです。運動後や、ちょっと気分をシャキッとさせたい時にぴったりだと感じました！
――今回アンバサダーに就任したということで、「プロテインエナジードリンク」、粉末の「ソイ＆ホエイプロテイン」などの商品を今後どんな高校生たちにオススメしたい（摂取してほしい）と思いますか。
今回『AIZU』のアンバサダーに就任させていただき、ありがとうございます！僕たちがおすすめしたいのは、「部活を頑張る高校生」と「美容や健康に興味がある高校生」です！運動量の多い部活生には、手軽にたんぱく質補給ができることは強い味方になりますし、粉末プロテインでしっかり栄養を摂ればパフォーマンス向上にもつながるはず。また、美容や健康を意識し始める高校生にとっても、美味しくたんぱく質を摂れる「AIZU」は、インナーケアの新習慣としてぴったりだと思います。「AIZU」が、より多くの高校生の健康的で充実した毎日をサポートできることを願っています！
――「AIZU」では「どうすれば高校生に届くか」を考え、実際に現役高校生たちのリアルな意見を取り入れた商品開発をしました。（缶デザイン、各フレーバー名など）同じ高校世代であるVIBYの皆さんはどのような印象を抱いたのか教えてください。
『AIZU』の商品開発に現役高校生の意見が取り入れられていると聞いて、そのこだわりにとても感動しています！
実際に同じ高校生世代として、缶のデザインやフレーバー名にリアルな意見が反映されていると聞くと、すごく親近感が湧きますし、「自分たちのために作ってくれたんだな」とダイレクトに伝わってきます。「AIZU」は、見た目もネーミングも、まさに「僕たちが手に取りたくなる」工夫がされていて、本当に素敵だなと感じました！
――「AIZU」とVIBYのコンセプトには「青春」というキーワードが共有しています。VIBYの皆さんはどんな時に“青春”を感じますか？
IO：ファンの前で自分たちの音楽やパフォーマンスをすることです。
RENKI：5人でくだらない話をしている時間です。
AKITO：楽しいことも大変なことも全力でやってることが青春だと思います。
RYOHA：自分が楽しいことをして、後から振り返ったらすごいいい思い出と思うことです。
KOTARO：舞台で輝く姿や、これまで乗り越えてきた努力です。
【写真】ドキドキ！ポスターにサインするVIBY
VIBYは、店内に入るとすぐに、自分たちのビジュアルが大きく掲出された「AIZU」コーナーが目に入り、思わず笑顔に。「僕たちがいっぱい！」とメンバー同士で声を掛け合いながら、店内を楽しそうに見て回る様子が印象的だった。ポスターやPOPを一つひとつ確認しながら、VIBYにとって初のブランドアンバサダーとなった「AIZU」の展開を体感した。
きょう8日から公開された「AIZU」のCMは、WEBや店頭モニターにて上映される。VIBYが出演し、ブランドコンセプトである「カラダに“みなぎる”、気分が“アガる”、青春の記憶に“つながる”」というメッセージを表現している。CMソングには、同日配信開始されるVIBYの1stデジタルシングル「Mi*light」を起用。「AIZU プロテインエナジードリンク」の爽快感を彷彿（ほうふつ）とさせるフレッシュで疾走感のある楽曲が、青春の一瞬一瞬を彩る。
【コメント全文】
――現代の高校生は生活習慣（朝食・昼食の欠食など）の変化により「たんぱく質不足を招きやすい世代」として課題に挙げられていますが、高校生向けのプロテインブランド『AIZU』ができたことについての印象を教えてください。
高校生向けのプロテイン「AIZU」の誕生が率直にうれしいです！僕たちもダンスレッスンの合間にプロテインを飲むことが多いです。高校生向けって珍しいですし、手軽にたんぱく質補給できる同世代がたくさん増えるのはとても良いことだと思います。これから暑くなる季節、水分補給も兼ねて『AIZU』を飲むのが楽しみです！
――高校生がよく飲む飲料としてエナジードリンクが浸透していますが、成長期である高校生の健康面に配慮したカフェインゼロのエナジードリンクにプロテインが含まれた、カフェインゼロの「プロテインエナジードリンク」が新たに登場したことについての印象を教えてください。
カフェインゼロの「プロテインエナジードリンク」は、とても良いアイデアだと思います！成長期である高校生にとって、やっぱりカフェインは気になりますよね。プロテインも一緒に摂れるなら一石二鳥ですし、健康を気にせずゴクゴク飲めるのは本当に助かります！
――実際に「AIZU プロテインエナジードリンク」を飲んでみた感想を教えてください。
カフェインゼロなのにしっかり「エナジードリンク感」があって驚きました！プロテインも入っているのに全然飲みにくくなくて、むしろスッキリ飲めるのが良いです。運動後や、ちょっと気分をシャキッとさせたい時にぴったりだと感じました！
――今回アンバサダーに就任したということで、「プロテインエナジードリンク」、粉末の「ソイ＆ホエイプロテイン」などの商品を今後どんな高校生たちにオススメしたい（摂取してほしい）と思いますか。
今回『AIZU』のアンバサダーに就任させていただき、ありがとうございます！僕たちがおすすめしたいのは、「部活を頑張る高校生」と「美容や健康に興味がある高校生」です！運動量の多い部活生には、手軽にたんぱく質補給ができることは強い味方になりますし、粉末プロテインでしっかり栄養を摂ればパフォーマンス向上にもつながるはず。また、美容や健康を意識し始める高校生にとっても、美味しくたんぱく質を摂れる「AIZU」は、インナーケアの新習慣としてぴったりだと思います。「AIZU」が、より多くの高校生の健康的で充実した毎日をサポートできることを願っています！
――「AIZU」では「どうすれば高校生に届くか」を考え、実際に現役高校生たちのリアルな意見を取り入れた商品開発をしました。（缶デザイン、各フレーバー名など）同じ高校世代であるVIBYの皆さんはどのような印象を抱いたのか教えてください。
『AIZU』の商品開発に現役高校生の意見が取り入れられていると聞いて、そのこだわりにとても感動しています！
実際に同じ高校生世代として、缶のデザインやフレーバー名にリアルな意見が反映されていると聞くと、すごく親近感が湧きますし、「自分たちのために作ってくれたんだな」とダイレクトに伝わってきます。「AIZU」は、見た目もネーミングも、まさに「僕たちが手に取りたくなる」工夫がされていて、本当に素敵だなと感じました！
――「AIZU」とVIBYのコンセプトには「青春」というキーワードが共有しています。VIBYの皆さんはどんな時に“青春”を感じますか？
IO：ファンの前で自分たちの音楽やパフォーマンスをすることです。
RENKI：5人でくだらない話をしている時間です。
AKITO：楽しいことも大変なことも全力でやってることが青春だと思います。
RYOHA：自分が楽しいことをして、後から振り返ったらすごいいい思い出と思うことです。
KOTARO：舞台で輝く姿や、これまで乗り越えてきた努力です。