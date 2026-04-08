歌手の和田アキ子がレインボーのジャンボたかおと出演するＴＢＳ系新番組「アッコとジャンボ」が７日、スタートした。和田は３月末に約４０年続いた日曜お昼の番組「アッコにおまかせ！」が終わったばかり。初回はジャンボと東京タワー近辺を散歩するという企画を放送した。

番組冒頭、和田が東京タワーの真下でジャンボを待つ展開。「芸歴５８年。ジャンボどんなにおもろい言うても、（自分が）待ってるんですよ？こんなオープニングやからどうなるかわかりませんけど」と凄んで見せた。

すると後方からジャンボが出現。和田を後ろから見て「デカイ！ちゃんとデカイ！」と大興奮。「令和ですけど、何発でももらう覚悟はできている」と笑わせた。

そしてついにご対面。和田は「やっとお会いできましたね。つぎからは一緒にオープニング、やろうね」と嫌みたっぷりにいうと、ジャンボは意味を理解し大慌て。和田は「ずっと待ってんねん」と言うと、ジャンボは平謝りだ。

その後、番組特製のシャツを和田に進呈。背中に３００という文字が書いてあり、ジャンボは「身長です」と言ったことから、和田は「なんや、これ」と苦笑。袖を通すと「深夜帯とはいえ、お金かかってないな」と笑わせていた。

その後、東京タワー近辺を２人で散歩し、陶芸にも挑戦するも、和田は「摘まむパワーが尋常じゃない」と講師に言われる怪力を発揮してしまい、粘土が崩れる大失敗。「すごい泣きそうなんだけど」としょんぼりしていた。