矢口真里が4月8日、自身のInstagramを更新。長男の小学校入学式を報告した。

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矢口はInstagramに「新学期ですね 新入生の皆様おめでとうございます！！ 我が家も先日長男の入学式でした」と綴り、入学式の看板を挟み着物姿の矢口と長男、夫の家族3人での記念写真を公開している。

矢口は入学式当日について「お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式 長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました。私も同じくガチガチに緊張していたのですが、 お母さん達が気さくに話しかけてくれたので凄く助かりました」と振り返り、最後には長男に向けて「家族はずっと味方だし長男がやりたいこと全力で応援していきます！！ お友達沢山作って元気に楽しく過ごしてくださいね」「毎日持ち物や名前書きに追われてて忘れ物がないように必死で余裕のないママより。笑」とエールを送った。

コメント欄には「素敵なママ！」「真里ちゃん着物似合いすぎ」「パパもイケメンだね」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）