徳島が所属選手の交通事故を報告「多大なるご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます」
徳島ヴォルティスは8日、FWローレンス・ディビット・イズチュクの運転する普通乗用車の交通事故を報告した。
事故が起きたのは5日の9時20分頃で、場所は徳島県鳴門市。ディビットの運転する普通乗用車が駐車場に駐車する際、駐車場内に駐車中の車両に接触し、相手方の車両のバンパー部分を損傷した。相手方の車両は駐車中のため人は乗車しておらず、ディビットには怪我はなかったとしている。
クラブは公式サイトで「交通事故の発生および事故に遭われた方、関係の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「クラブとして、デイビッド選手に対して厳重注意をおこなうとともに、再発防止に向けてクラブ全体で交通安全への取り組みを徹底してまいります」と表明した。
事故が起きたのは5日の9時20分頃で、場所は徳島県鳴門市。ディビットの運転する普通乗用車が駐車場に駐車する際、駐車場内に駐車中の車両に接触し、相手方の車両のバンパー部分を損傷した。相手方の車両は駐車中のため人は乗車しておらず、ディビットには怪我はなかったとしている。
クラブは公式サイトで「交通事故の発生および事故に遭われた方、関係の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「クラブとして、デイビッド選手に対して厳重注意をおこなうとともに、再発防止に向けてクラブ全体で交通安全への取り組みを徹底してまいります」と表明した。